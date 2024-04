Capezzano Pianore batte Serricciolo 2-0: Maggiore decisivo con una doppietta

Serricciolo

0

Capezzano Pianore

2

SERRICCIOLO: Santini, Forfori, Casciari, Vegnuti (86’ Barbasini), Lisi, Dell’Amico (89’ Carli), Passeri, Piscopo (86’ Pennucci), Barattini, Angelotti, Bonati (67’ Ninotti). All. Borghetti.

CAPEZZANO PIANORE: Manfredi, Carfora (87’ Belluomini), Pardini, Tancredi (60’ Della Latta), Sacchelli, Barsotti (68’ Lampitelli), Pacini L., Pacini M., Gomes, Maggiore, Checchi. All. Coli.

Arbitro: Lambardi di Piombino.

Marcatori: 41’ rig. e 74’ Maggiore (C).

SERRICCIOLO – Pronti via e grandissimo tiro da fuori area di L. Pacini che colpisce la traversa a portiere battuto. Al 7’ bella manovra nata da Vegnuti con Lisi che calcia a lato. Al 20’ gran tiro di Forfori e parata provvidenziale di Manfredi. Al 30’ Checchi coglie la seconda traversa. Due minuti dopo il rilancio Santini pesca Barattini che crossa in area per Forfori che di testa prende il palo. Al 35’ sugli sviluppi di una punizione di Barsotti l’incornata di Maggiore finisce fuori di poco. Al 41’ fallo in area di Piscopo su M. Pacini, apparso piuttosto dubbio, e rigore che Maggiore realizza. Al 47’ bella punizione di Angelotti su cui Manfredi si fa trovare pronto. Al 48’ gol annullato a Ninotti per fuorigioco che solleva parecchie polemiche. Al 57’ i lunigianesi vanno vicini al pareggio: punizione dal limite di Vegnuti e miracolo di Manfredi. Al 74’ uno svarione difensivo dei gialloblù permette a Maggiore di firmare il raddoppio.

Ilaria Gallione