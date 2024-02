Capitan Di Renzone. "In sfide del genere le motivazioni si trovano da sole»

"Quella con il Siena è una delle partite più facili da preparare, le motivazioni si trovano da sole": a parlare il capitano dell’Asta, Tommaso Di Renzone. "Ricordo quando da piccolo facevo il raccattapalle al Siena in Serie A – ha raccontato alla Gazzetta di Siena –: vederlo in queste categorie non è bello, però da giocatore poterlo affrontare crea stimoli che non da tutti i giorni. Come si affronta la Robur? Dovremo fare la partita perfetta dal punto di vista individuale e collettivo. Se ci snaturiamo, indipendentemente da chi affrontiamo, non facciamo risultati. Dovremo imporre il nostro gioco, consapevoli che i bianconeri hanno tante qualità. Dovremo essere organizzati in fase difensiva senza chiuderci troppo e cercare in maniera cinica di sfruttare le occasioni che ci capiteranno". "Abbiamo cambiato passo rispetto all’andata – ha proseguito –, grazie all’introduzione di profili importanti per la categoria, in linea con i nostri obiettivi. Abbiamo trovato una nostra quadratura e lo dimostrano le prestazioni, tolta la sconfitta di Anghiari la nostra peggiore partita a mio avviso. Ce la siamo sempre giocata a viso aperto con tutti e i risultati lo stanno confermando. Dobbiamo semmai tenere alta l’attenzione nei 90 minuti".