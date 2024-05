Capostrada Belvedere, che festa. Vinto il campionato Giovanissimi

Con il punto conquistato nell’ultima giornata del girone C dei Giovanissimi regionali, il Capostrada Belvedere del tecnico Mazzone chiude la stagione a quota 60 portandosi a casa un campionato ampiamente meritato, frutto anche di un girone di ritorno eccezionale. "Il risultato è stato fantastico – esulta il direttore sportivo del Capostrada, Damiano Melani –, abbiamo vinto un titolo regionale bellissimo. Avversari come Montignoso, San Marco Avenza e Pistoiese hanno lottato per tutto il campionato punto a punto con noi. Abbiamo dato dimostrazione a tutti della forza e della bravura di questo gruppo di ragazzi, del mister e di questa società, che è fatta di uomini veri, che ci credono, che si impegnano nel lavoro. Non ci manca mai la passione, la motivazione, la costanza per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo".

Melani ricorda con piacere l’inizio della stagione: "Quando abbiamo costruito questa squadra, ho messo dentro sette ragazzi nuovi – dice –. Cinque di questi sono stati titolari per tutto l’anno. Abbiamo amalgamato questi ragazzi con un buon gruppo costruito negli anni precedenti ed è venuto fuori quel mix che è stato perfetto. Vanno dati meriti anche al mister, Claudio Mazzone, il cui apporto è stato fondamentale. E’ stato il primo in assoluto a crederci, bravi i ragazzi a seguirlo".

Per quanto riguarda gli altri campionati, il girone B di Juniores regionale si congeda con i successi di Larcianese, Valdinievole Montecatini e Lampo Meridien. Pari per il Pescia, sconfitte per Quarrata Olimpia e Casalguidi. Il raggruppamento saluta con l’ottimo secondo posto della matricola Lampo Meridien e le retrocessioni di Casalguidi e Pescia. L’ultima giornata del girone C degli Allievi porta le vittorie di MontecatiniMurialdo e Pistoiese nei derby giocati contro Olimpia Quarrata (3-2) e Margine Coperta (4-1). Battuti Capostrada Belvedere e Giovani Via Nova. Il campionato si chiude con le retrocessioni di Capostrada Belvedere, MontecatiniMurialdo e Margine Coperta, mentre la Pistoiese chiude la stagione con la cifra record di 92 punti. Gli Allievi B di Merito della Margine Coperta battono per 3-0 il Poggio a Caiano, finendo così decimi.

Simone Lo Iacono