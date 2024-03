Cappiano blinda i play-off. Un bel tris del Gambassi

Bilancio positivo per le formazioni locali impegnate in Prima e Seconda Categoria nel weekend appena trascorso, dove si sono registrate 2 vittorie e 3 pareggi, senza alcuna sconfitta. Partiamo dal successo del Gambassi, che nel girone C di Prima Categoria ha confermato il pronostico favorevole liquidando 3-1 l’Atletica Castello, penultimo in classiifca. I giallorossi termali sbloccano subito il risultato dopo appena un minuto di gioco con Rosi, che al 33’ firma poi la doppietta personale per riportare avanti la squadra di Gangoni, dopo che i fiorentini aveva pareggiato alla mezzora con un tiro-cross che ha sorpreso Fenderico. A chiudere definitivamente il conto ci ha poi pensato in avvio di ripresa Oliva. Con questi 3 punti il Gambassi sale a quota 36 agganciando al sesto posto il Quarrata, con 3 lunghezze di ritardo dai play-off. Spareggi promozione che, di fatto, nel girone D di Seconda Categoria il Ponte a Cappiano ha messo in cassaforte con il 2-1 sul campo del Capannoli San Bartolomeo, formazione ancora in corsa per un posto. A decidere la contesa in favore dei calligiani le reti dei due attaccanti più prolifici Becherucci e Covato. Addirittura, con un margine di 7 punti sul terzo posto la squadra di Bettarini può anche aspirare ad evitare i play-off.

Nello stesso girone pareggio prezioso in chiave salvezza per l’Aurora Montaione, che impatta 1-1 in casa con il Bellaria Cappuccini. Avvio sprint dei padroni di casa che colpiscono un palo con Ciampolini e passano al 12’ con Bandini. Reazione ospite (’miracolo’ di Bennato e palo su punizione), ma nella ripresa è Martini ha fallire una colossale occasione per il raddoppio. Così all’85’ ecco la beffa del pari sugli sviuluppi di un corner. Doppio pareggio infine per Monterappoli e Santa Maria nel raggruppamento F. I neroverdi vanno avanti 2-0 contro la seconda forza del campionato Laurenziana grazie a Malpici, pescato in area da un perfetto traversone di Fanuele e Lari, che a metà ripresa fa girare bene un destro dal limite. Poi il Monterappoli resta in dieci per l’espulsione di Paci e viene raggiunto tra l’80’ e l’87’, con Scappini che sfiora però il colpaccio al 94’ centrando la traversa. I gialloblù di mister Tamburini, invece, chiudono 3-3 in casa contro il Vernio. Per gli empolesi ha segno il solito Carraro, con una doppietta (16esimo centro stagionale) e una rete di Saccaro. Con questi pari il Monterappoli resta a 4 punti dalla zona play-off, mentre il Santa Maria scivola a meno 5 dalla salvezza diretta.

Si.Ci.