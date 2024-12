Capraia e Calasanzio show. L’anno si chiude col botto

L’ultimo turno di Terza Categoria ha confermato Capraia e Calasanzio al comando rispettivamente dei gironi A di Firenze e B di Pisa. I primi hanno regolato 4-1 a Montelupo il Cortenuova, grazie a una prova super di Luca Boni. L’attaccante gialloblù, che ha così raggiunto a quota 10 centri stagionali il compagno di squadra Ciulli, ha aperto le marcature di testa nel primo tempo su cross di Pellegrini (autore anche dell’assist per il raddoppio di Rosi), per poi calare il tris nella ripresa con un preciso diagonale e chiudere il conto con una conclusione quasi da centrocampo. Di Corsinovi – pregevole tiro a giro sotto l’incrocio – la rete della bandiera del Cortenuova, che resta così terzultimo con 10 punti.

Il Capraia chiude invece al comando il girone di andata con 35 punti, quattro in più del San Polo che ha vinto 4-0 a Cortenuova contro un Serravalle decimato dalle assenze e con il giocatore Allegri tra i pali per la mancanza di entrambi i portieri, il quale ha tra l’altro neutralizzato pure un rigore. Per il team di mister Mauri il 2024 si chiude quindi con il penultimo posto a quota 5. Nello stesso raggruppamento Natale con i fiocchi anche per il Marcialla, che travolge 5-0 a domicilio l’insidioso Euro Calcio Firenze e ‘gira’ al quarto posto con 25 punti: nel primo tempo segnano Andreotti, Scali e Cirri, nella ripresa il rigore trasformato da Giordano e il sigillo di Lobo.

Veniamo adesso al Calasanzio, che si è ‘regalato’ l’ottava vittoria stagionale arrivando imbattuto a fine 2024. L’ultima perla i gialloblu di mister Biondo l’hanno confezionata nel derby di alta classifica contro il Ponte a Elsa, superato 2-1 a Pagnana con le reti di Bianco, nono centro stagionale, e Gjelaj mentre ai biancorossi di Bagnoli non è bastato il gol dell’esperto Pisano. Adesso il Calasanzio guida con 28 punti, portando a tre lunghezze il vantaggio sul Casenuove Gambassi, fermato sull’1-1 nello scontro diretto di Lari col Perignano: un rigore trasformato da Koceku, arrivato in questo mercato invernale dal Monterappoli di Seconda Categoria, ha permesso ai ragazzi di Ceccatelli di evitare il ko.

Il Ponte a Elsa scivola invece al quarto posto, scavalcato dal Casciana Termelari, ed avvicinato dal Ponzano che grazie al 2-1 nel derby contro il Giovani Fucecchio 200o si porta a meno uno. Per i gialloblu empolesi decisive le reti di Caria e Cantini, mentre per i bianconeri ospiti ha segnato Pinori. Amaro Natale per il Lazzeretto, sconfitto 2-1 a Pistoia dal Sarripoli (gol di Valenti dal dischetto) e ora scivolato a sette punti dai play-off. Pari a reti bianche infine per il Galleno nel girone B di Lucca sul campo del Bargecchia, che porta i biancocelesti a 9 punti come il Lammari.

Simone Cioni