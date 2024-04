Capuano fa slittare i playoff. Martedì 7 contro la Juve B

di Luca Amorosi

AREZZO

Alla fine l’indiscrezione che circolava già nel post partita di Arezzo-Sestri Levante ha trovato conferma. Anche perchè il presidente Marani nel pomeriggio di domenica - nel corso della cerimonia di premiazione del Cesena - aveva lasciato intedere che il consiglio direttivo della Lega Pro avrebbe valutato all’indomani (ieri, ndr) la possibilità di far slittare il primo turno dei playoff e di conseguenza di tutto il pacchetto post season. Originariamente il primo turno, quello dove la quinta affronta la decima, la sesta va contro la nona, e la settima contro l’ottava, era in calendario per sabato prossimo 4 maggio. Di mezzo però ci si è messo il Taranto di Eziolino Capuano che ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per tornare in possesso dei punti che gli sono stati tolti per irregolarità amministrative. Il ricorso verrà presentato e discusso il prossimo 3 maggio alle 14.30. Di fatto il Taranto potrebbe, in caso di esito favorevole, salire al secondo posto, modificando l’attuale griglia del girone C. Da qui la decisione della Lega Pro di rimodulare il calendario degli spareggi. La prima partita in programma sabato 4 maggio slitterà quindi a martedì 7 maggio e per l’Arezzo quel giorno ci sarà la trasferta in casa della Juve B.

Terzo incrocio stagionale con i baby bianconeri contro i quali il Cavallino non ha mai vinto. Una partita che va oltre la cabala visto che l’Arezzo - in base al regolamento vigente - dovrà solo vincere nell’arco dei 90’. Con un pareggio passerebbero i padroni di casa. Un motivo in più per provare a cercare un’impresa che nel turno successivo potrebbe anche regalare un altro derby con il Perugia sulla base ovviamente di eventuali risultati favorevoli ai biancorossi umbri.

Certo è che la trasferta di Alessandria alle 20.30 di un martedì lavorativo non aiuta la presenza del pubblico senza contare poi la protesta messa in scena fin dalla creazione delle squadre B da parte dei gruppi del tifo organizzato della Minghelli.

Ad oggi pensare alla presenza dei supporter amaranto al Moccagatta è difficile, soprattutto come detto per quanto riguarda i gruppi della Sud che nonostante in palio ci sia un posto nella griglia del cammino verso la serie B potrebbero proseguire la loro forma di protesta contro le formazioni B. Tra l’altro sarebbe la quarta partita della stagione senza il tifo della Minghelli. Contro la Juve B sia all’andata che al ritorno i gruppi disertarono l’appuntamento, mentre con la Virtus Entella il settore del tifo amaranto venne chiuso per motivi disciplinari, senza contare il derby di Perugia dove le limitazioni hanno prodotto la presenza di una decina di tifosi nel settore ospiti.