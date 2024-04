Carpi Forapani: "Occhio al Progresso"

di Davide Setti

CARPI

Nelle tante fisiologiche rotazioni in mediana che hanno accompagnato la stagione del Carpi, mister Serpini ha sempre avuto una certezza: Marco Forapani. Il ’carrarmato’ di Bondeno è quarto per minuti giocati nella rosa biancorossa (dietro a Calanca, Cecotti e Saporetti) e ha giocato 29 delle 30 gare stagionali (out per squalifica solo a Lodi col Fanfulla) di cui ben 28 partendo da titolare. Una continuità che sarà decisiva anche nel rush finale di queste ultime cinque giornate in cui il Carpi si gioca la C. "Quando sono arrivato a Carpi – racconta il classe 2003, sotto contratto fino al 2026 – sapevo che c’era grande competitività nel mio ruolo, ma mi sono sempre sentito parte integrante del progetto e questo mi ha aiutato. Nelle ultime gare devo ammettere che fisicamente ero un po’ più stanco, ora la sosta mi ha aiutato e devo continuare ad andare forte per dare una mano alla squadra".

Sulla strada dei biancorossi c’è un Progresso bisognoso di punti, che all’andata ha già fatto ai biancorossi. "Stanno molto bene – prosegue – e non c’è il rischio di sottovalutarli, perché sappiamo bene quanto sarà difficile. È una squadra che può mettere in difficoltà chiunque e non prendere sotto gamba, anche perché ha sempre fatto bene con le prime della classe. Dovremo restare concentrati e partite forte per dare un’impronta alla gara. Nel gruppo c’è entusiasmo e voglia di migliorarsi sempre, siamo arrivati a punto dove non possiamo mollare di un centimetro o scalare una marcia. Siamo cresciuti nella consapevolezza di essere una squadra, lo si è visto anche ad Agliana: una gara del genere all’andata, dopo aver subito l’1-1, non l’avremmo mai vinta, ora abbiamo una differente forza mentale". Forapani ha condito le sue 28 gare in campionato con 3 reti e 5 assist. "L’ultimo gol è ormai di due mesi fa – sorride – alla Pistoiese sarebbe bello trovarne uno anche in queste 5 gare, un gol che ci aiuti perché ora l’unica cosa che conta è l’obiettivo di squadra".

Dal campo. A parte Rossini, Tentoni, Maini e Ofoasi, tutti hanno lavorato in gruppo. Per domani pronto Zucchini in difesa al fianco di Calanca, Cortesi si gioca con Larhrib la maglia da trequartista, mentre in attacco Arrondini può insidiare Sall per il ruolo accanto a Saporetti.

Biglietti. Per la sfida col Progresso la biglietteria lato tribune del "Cabassi" sarà aperta anche domani dalle 10,30 alle 13, oltre che domenica.