Carpi, il sogno Lega Pro a un passo. Cresce l’attesa, prevendita boom

di Davide Setti

CARPI

È partita col botto, con 650 tagliandi acquistati in poche ore e lunghe file al botteghino sotto la tribuna, la prevendita per la sfida col Certaldo, che domani alle 15 al ’Cabassi’ può regalare al Carpi il ritorno, 3 anni dopo, in Lega Pro. Con un post di ieri sera la società biancorossa ha annunciato che "in considerazione della partenza lanciata della prevendita dei tagliandi la società ha deciso di aprire, in via straordinaria, il settore Distinti al costo di 20 euro". È dalle prime gare della stagione di ripartenza dell’Athletic in D nell’estate del 2021 che i distinti non aprono: allora la società non aveva ancora avuto l’ok per rendere agibile la curva Bertesi-Siligardi, lasciata in pessime condizioni come il resto dello stadio e dei campi di allenamento dalla sciagurata gestione precedente, e per le prime sfide di Coppa e campionato gli ultras biancorossi si erano accomodati nei distinti. Poi a febbraio 2022, in occasione di Carpi-Prato del girone di ritorno, venne riaperta la curva e da allora il cuore pulsante del tifo biancorosso è sempre rimasto lì. Domani sarà lo stesso, visto che i 1900 biglietti della curva secondo le stime dovrebbero andare sold out e per questo il Carpi ha deciso di mettere in vendita già i distinti. La vendita proseguirà in questi ultimi due giorni sia online su Vivaticket che nelle biglietterie dello stadio: oggi dalle 10,30 alle 12,30 nel botteghino del lato tribune, domani dalle 10,30 alle 15,30 nei due punti di via Marx e sotto la tribuna. La sensazione è che si vada ben oltre le 3500 persone che riempirono lo stadio per Carpi-Ravenna, dato record tutt’ora per il girone ’D’ in questo campionato.

Dal campo. Sarà un Carpi quasi al gran completo quello che domani darà l’assalto alla Lega Pro. Mandelli prosegue nel suo lavoro un po’ con la squadra e un po’ da solo, ma la sua presenza non sembra a rischio. Il regista è l’uomo chiave della squadra di Serpini e farà di tutto per scendere in campo dal 1’, nonostante il fastidio alla coscia che lo ha costretto a restare in panchina a Imola. Rispetto alla gara del ’Galli’ saranno ben cinque le novità di formazione: fra i pali Viti in vantaggio su Lorenzi, in difesa a sinistra torna Cecotti al posto di Verza, mentre al centro rientra dalla squalifica capitan Calanca a cui dovrebbe far posto Zucchini per comporre la coppia con Rossini, a destra conferma per Tcheuna. In mediana oltre a Mandelli che farà sedere Bouhali c’è da sostituire Forapani squalificato, con Larhrib in pole per occupare la casella dei 2003, in un terzetto completato da Rossi. Davanti invece nessuna novità: Cortesi agirà alle spalle di Saporetti e di Sall, ma con Arrondini che nel finale, a differenza di Imola, sarà pronto per dare un contributo nonostante il guaio alla caviglia.

Arbitro. La gara sarà diretta da Matteo Dini di Città di Castello, alla prima assoluta col Carpi: con lui gli assistenti Salvatore Mascali e Fabrizio Cozza di Paola.