Carpi, la Spal al ’Cabassi’. È un derby dai mille volti

di Davide SettiCARPIQuello che sabato tornerà al ’Cabassi’ dopo oltre 7 anni è un derby dalle mille sfaccettature. Carpi-Spal, anche se siamo solo a gennaio, vale già tanto per la classifica (biancorossi a +2), per gli intrecci di ex, sei in tutto fra le due sponde (Verza, Contiliano, Forapani, Puletto e mister Serpini, poi Calapai fra i ferraresi) e per l’epilogo della gara di andata davvero beffardo per la squadra di Serpini. Ma in ballo c’è anche la rivalità tra le tifoserie, col gemellaggio deragliato nel 1997 dopo il ’celebre’ spareggio del ’Mazza’ fra Carpi e Monza, oltre a una tradizione da sempre negativa per i biancorossi. Se infatti il Carpi non ha mai vinto a Ferrara, non va molto meglio al ’Cabassi’ dove fra campionato e coppe nelle 18 sfide ha vinto solo 6 volte, a fronte di 7 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima è stata anche la più fragorosa, l’1-4 subìto per mano della Spal che avrebbe poi vinto la B a marzo 2017 con la rete anche di quel Mirco Antenucci che a 40 anni sarà in campo anche sabato. L’ultimo acuto biancorosso è invece l’1-0 in C1 del 16 ottobre 2011 firmato da Cesca.

Dal campo. Ieri a San felice è tornato in gruppo Saporetti.

Prevendita. Scattata ieri on line su Vivaticket la prevendita per Carpi-Spal che sarà ’giornata biancorossa’ in cui non valgono gli abbonamenti. La biglietteria sarà aperta oggi e domani dalle 18 alle 19,30 presso la Texcart (viale dell’Industria 93) e sabato dalle 10 alle 15,30 allo stadio (lato tribune). Questi i prezzi: tribuna centrale 40 euro, azzurra e biancorossa 25 euro (23 ridotto) e curva 15 euro (13 ridotto). I ridotti sono per donne, under 18 (nati dal 2008 al 2011), over 65 (nati dal 1959) e disabili (meno del 75%), gratis Under 14 (nati dal 2012 al 2025) e disabili (più del 75%).

Qui Ferrara. Nella squadra di Dossena squalifica Bassoli, con Nador al suo posto in difesa nel 4-3-3. La novità è l’attaccante esterno Cristian Spini, mancino 2001 ex Lumezzane che arriva dal Trapani (16 gare e un gol), ha invece salutato Buchel verso Messina.

Arbitro. Il derby sarà diretto da Erminio Cerbasi di Arezzo (primo incrocio col Carpi).