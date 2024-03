Carpi, occasione allungo. Tre inseguitrici steccano

In questa pazza Serie D non c’è da fidarsi di nessuno. Lo ha visto ieri ’dalla finestra’ il Carpi quando tre delle sue inseguitrici hanno ’steccato’ l’anticipo del sabato: il Forlì (che poteva andare a +2) travolto a Corticella, il San Marino (che poteva agganciare i biancorossi) piegato in casa dal Progresso, e il Lentigione quinto che è stato rallentato in casa dal Certaldo ultimo della classe. Un monito di quelli sonori per la sfida che oggi (14.30) il Carpi affronterà da primo della classe col Mezzolara ultimo al ’Cabassi’. Assorbita l’euforia post Ravenna (foto), Calanca e compagni sanno bene quanto conti la sfida di oggi, che a 6 gare dalla fine può permettere un allungo su 3 rivali, in attesa di capire cosa farà il Ravenna con la Sammaurese. Mister Cristian Serpini però vuole guardare in casa sua. "Non abbiamo voluto anticipare la gara – ha spiegato – in vista di Agliana perché siamo convinti che la partita col Mezzolara sia la più importante. Sia col San Marino, dove non meritavano di perdere, che domenica col Corticella hanno fatto due grandissime partite. Noi dobbiamo continuare a percorrere la nostra strada e non è facile: un po’ per le energie nervosa utilizzate con il Ravenna, un po’ per il primo caldo". Il tecnico ha voluto tenere alta la tensione dei suoi anche durante le rifiniture di ieri mattina. "Questa settimana non è iniziata come la scorsa – prosegue - non c’era tanta euforia ed eravamo abbastanza concentrati ma c’è stato un po’ di calo di tensione. Non per sufficienza, ma perché abbiamo speso tanto in questa rincorsa. Ma se ora pensiamo di fermarci non abbiamo capito nulla e stamattina mi sono un po’ arrabbiato, perché bisogna preparare le partite al 120%. Non si vince sempre ma l’importante è non potersi rimproverare nulla. Tentoni? Ci dispiace molto per Tommy che ci rimarrà vicino fino alla fine del campionato. Abbiamo cinque valide alternative, Beretta, Rossi, Bouhali, Gerbino e Larhrib, tutte con una "specialità", a loro ho chiesto di fare il salto di qualità per darci le due fasi in queste ultime 7 gare".

Prevendita. Tagliandi dalle 10 alle 15 nelle due biglietterie, via Marx e via Ugo da Carpi.

Programma. Così l’11^ di ritorno (14,30): giocate ieri Lentigione-Certaldo 1-1, Corticella-Forlì 4-0, San Marino-Progresso 3-4 e Sangiuliano-Aglianese 2-0, oggi Ravenna-Sammaurese, Fanfulla-Borgo S.D., Pistoiese-Prato, Carpi-Mezzolara e Sant’Angelo-Imolese.

Classifica: Carpi * 53, Forlì 52, Ravenna * 51, San Marino 50, Lentigione 49, Corticella 48, Aglianese e Imolese * 40, Fanfulla * e Sangiuliano 38, Prato * 37, Sant’Angelo * 34, Sammaurese * e Pistoiese * 32, Progresso 29, Borgo S.D. * e Certaldo 20, Mezzolara * 19.

Dal campo. Mancano solo Maini e Tentoni. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto il Ravenna, con Beretta in pole su Rossi per rimpiazzare Tentoni. Nei bolognesi in campo i due ex Dominici e Muro.

(4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini. Calanca, Cecotti; Beretta, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini.

MEZOZLARA (4-3-1-2): Malagoli; Cavazza, De Meio, Cavina, Chelli; Pecchia, Landi, Dominici; Bovo; Muro, Alessandrini. All. Roselli.

Arbitro: Lotito di Cremona.