"Carrara ai playoff: Cicconi fiducioso nella rosa ampia e nel supporto dei tifosi"

"Ai playoff ce la giochiamo alla pari con tutti". Parole e musica di Manuel Cicconi. "Sono un po’ un terno al lotto perché si giocano tante partite in neanche un mese. Bisogna avere la rosa ampia, cosa che abbiamo, e sfruttare le occasioni e il vantaggio di giocare la seconda in casa. Sono tante le dinamiche che possono incidere sul successo finale ma non abbiamo paura di nessuno. Magari potremmo trovare qualche stadio più caldo di altri ma contiamo anche sui nostri tifosi, che possano essere ancora più numerosi". Il ’Cicco’ tira una riga sul campionato. "Il posto di miglior terza ce lo siamo meritati. Sono molto soddisfatto sia del rendimento mio che della squadra, che ritengo ottima in campo e prima ancora in spogliatoio. Poche volte mi è capitato di avere un gruppo così affiatato e consapevole di quello che vuol fare". Un passo indietro al Pontedera e al suo eurogol. "E’ un avversario ostico. Sono molto organizzati e secondo me una delle squadre che gioca meglio. Siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla. Su corner abbiamo tanti schemi. Uno è di tirar forte sul primo palo; così abbiamo preso il rigore a Lucca. Ho calciato una palla insidiosa ed è andata bene. Dopo un minuto, poi, Zuelli ha fatto un gol incredibile e l’ha chiusa".