"Carrara: Calabro analizza la partita d'andata contro la Juventus e si prepara per il ritorno"

Antonio Calabro è stato buon profeta. Aveva detto che i quarti sarebbero stati più duri delle semifinali e in effetti le teste di serie all’andata hanno perso tutte, tranne la sua Carrarese.

Mister, cos’ha detto questa partita d’andata?

"Ha ribadito che la Juventus è forte ma lo sapevamo già dal campionato. I loro giocatori sono migliorati tanto e magari fra qualche anno li vedremo in tv in palcoscenici importanti. Non abbiamo giocato come nostro solito nel primo tempo accusando la loro qualità di palleggio e la loro brillantezza fisica ma nonostante tutto siamo usciti con un pari non fortuito e questo è stato un segnale importante".

Senza Capello e Finotto si può parlare d’emergenza attacco?

"Nei numeri sì, ma sono convinto che chi sarà chiamato a sostituirli almeno all’inizio non farà sentire loro assenza. Poi ci sta che a gara in corso qualcosa dovremo inventarci ma abbiamo i mezzi e i giocatori disponibili per fare qualsiasi cosa. Ho due giorni a disposizione per pensarci e preferisco non fare nomi o ipotizzare soluzioni".

Si aspettava una Juve così pimpante dopo 4 gare giocate?

"Di fronte abbiamo ragazzi di 20 anni che le tre partite in una settimana non le subiscono come altri. Anche noi, comunque, abbiamo giocatori giovani e una rosa ampia che mi permette, come martedì, di migliorare la formazione in corsa leggendo la partita. Sulla mia Carrarese ho le idee chiare e sappiamo la gara da andare a fare".

Che risposta si aspetta domani dai tifosi?

"Martedì notte quando siamo tornati li abbiamo trovati allo stadio ad aspettarci e la squadra ha apprezzato tantissimo perché non se l’aspettava. Si sta alimentando un grande entusiasmo. La nostra curva è lontana e i tifosi devono urlare tre volte di più ma noi li sentiamo incessantemente e ci fa enormemente piacere. Speriamo ci diano una grande mano all’inizio e nei momenti di difficoltà. Li ripagaremo con una prestazione importante".

Gianluca Bondielli