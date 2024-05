"Carrara: Leonardo Capezzi, ex del Perugia, analizza il prossimo avversario e sottolinea l'importanza del supporto dei tifosi"

Leonardo Capezzi è un interlocutore privilegiato in quanto fresco ex del Perugia. "L’avversario lo conosco bene – dice –. Ha una rosa lunga e importante, fatta di giocatori forti ed esperti. Sono coperti in tutti i reparti e davanti dispongono di tante frecce. So che verranno qua per fare la partita. Avranno poco da perdere e dovranno andare all’attacco magari con un pizzico di spensieratezza in più. Noi sappiamo di doverci far trovare pronti perché è finito solo il "primo tempo" e ne abbiamo un altro davanti". Capezzi è uscito al 70’ per un affaticamento ma rassicura tutti. "Sto bene e sono recuperato". A Perugia è stato autore di una grande prova e dell’assist per il raddoppio di Di Gennaro venuto da uno schema da corner. "Lavoriamo tanto in settimana e ci prendiamo un allenamento solo sulle palle inattive. Il gol è nato da una situazione provata. Abbiamo fatto tanti gol da calci da fermo ed è per noi una risorsa importante, soprattutto in queste partite che si giocano sui particolari". Capezzi è uno di quei nuovi innesti che per esperienza ha alzato il livello del gruppo. "Qui tutti siamo importanti – si schernisce lui – ognuno dà il suo contributo. La rosa è davvero profonda e forte. Ci sono giocatori che ancora non hanno calcato il campo ma presto arriverà il loro momento perché sono bravi". L’ultimo appello è per i tifosi. "Spero vengano in tanti perché è più bello giocare quando c’è gente e con un gran tifo a sostenerci".

Gian. Bond.