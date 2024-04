Carrarese, avanti così. Il terzo posto è blindato. Ma occhio alle trappole. A cominciare da Recanati

Vacanze pasquali ridotte al minimo per la Carrarese che torna ad allenarsi oggi pomeriggio dopo tre giorni di riposo. Nel mirino c’è la trasferta di Recanati di domenica prossima in programma alle ore 16.15. L’ultimo successo col Perugia in casa azzurra ha contribuito a caricare ulteriormente tutto l’ambiente mettendo una grossa ipoteca sul terzo posto. Adesso i punti di vantaggio in classifica sul Grifo sono diventati 5 o meglio 6 visto che a parità di punti la Carrarese è in vantaggio negli scontri diretti. In queste ultime 4 gare di campionato, comunque, i marmiferi non possono e non vogliono abbassare la guardia anche perché un altro loro obiettivo è quello di finire la regular season come migliore terza di tutti i gironi, piazzamento che consentirebbe di giocare in casa la partita di ritorno degli ottavi di finale dei playoff e di avere due risultati a disposizione per il passaggio del turno. La Carrarese al momento coi suoi 64 punti è davanti sia all’Avellino che ne ha 60 nel girone C che alla Triestina che ne ha 59 nel girone A (ma con una gara in meno che giocherà in casa domani contro l’Atalanta Under 23).

In terra marchigiana domenica ci sarà da fare i conti contro una squadra giallorossa invischiata in pieno nella zona playout e con la conseguente e impellente necessità di abbandonare lo scomodo quart’ultimo posto in classifica. La Recanatese è reduce da un buon pari a Pineto ma sta provando a costruire la sua salvezza soprattutto in casa dove ha vinto le ultime tra gare disputate battendo nell’ordine Vis Pesaro, Pescara e Ancona. In trasferta, di contro, la Carrarese sta continuando a fare delle buone prestazioni ma con un minore ’killer instinct’ tanto che siamo arrivati a 4 pareggi consecutivi. Con Calabro in panchina, comunque, la squadra non ha ancora perso neanche lontano da casa dove vanta uno score di 5 pareggi e 1 vittoria.

La situazione degli indisponibili in casa azzurra è notevolmente migliorata tanto che l’unico infortunato è rimasto Nicolas Schiavi. L’argentino giovedì scorso era in panchina contro il Perugia per respirare il clima partita e in una fase concitata di gioco si è preso un cartellino giallo per proteste che gli costerà la squalifica in quanto diffidato. Poco male visto che il centrocampista potrà così ’ripulirsi’ la fedina in vista dei playoff. E’ da considerarsi completamente recuperato, invece, Leonardo Morosini. "Avrei potuto fargli fare una decina di minuti finali – ha dichiarato Calabro – ma poi ho optato per mettermi con due punte e passare al 3-5-2 ed alla fine è andata bene così perché con quel modulo siamo riusciti a segnare il gol vittoria".

Gianluca Bondielli