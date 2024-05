Playoff serie C, la Carrarese piega il Benevento 1-0. E il sogno continua

Massa Carrara, 29 maggio 2024 – La Carrarese vince nella semifinale d’andata dei playoff contro il Benevento. L’1-0 non può però far dormire sonni tranquilli in vista del retour match di domenica sera al Vigorito, ma un piccolo vantaggio i ragazzi di Antonio Calabro se lo sono presi sotto lo sguardo, in tribuna, dell’ex grande arbitro Collina. L’avvio deciso è stato degli apuani che nel primo quarto d’ora con un pressing alto e un buon possesso palla sono riusciti a comandare il gioco.

Gli apuani che hanno rischiato grosso al 41’ sul tiro da dentro l’area di Perlingieri respinto provvidenzialmente da Bleve. Nell’intervallo il tecnico Calabro ha cambiato entrambi gli esterni per dare alla squadra quella spinta che è mancata sulle fasce. Zanon ha rispettato subito le consegne con tre scorribande sulla destra nel giro di pochi minuti: la più pericolosa al 46’ su lancio di Coppolaro e assist a rimorchio per Belloni che ha calciato a botta sicura ma troppo basso e debole facilitando il salvataggio quasi sulla linea di un difensore. La Carrarese è tornata in campo con un piglio autoritario. Al 61’ gli apuani hanno sbloccato il risultato: su punizione di Schiavi grande sponda aerea di Imperiale e gol sempre di testa di Finotto su l’uscita in ritardo di Paleari.

Nonostante il vantaggio il tecnico pugliese ha lanciato un messaggio chiaro dalla panchina facendo cambi offensivi alla ricerca di un raddoppio che, però, non è arrivato. Dall’altra parte il Benevento ha cambiato tutto l’attacco ma al di là di alcuni corner conquistati non è riuscito a creare pericoli. Il sogno apuano continua.

