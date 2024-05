Carrarese Calabro come il mago Herrera

Antonio Calabro non crede che allo stadio dei Marmi arriverà un Perugia in veste dimessa.

Mister, domani si aspetta un avversario arrembante e magari con tre punte dell’inizio?

"Mi aspetto un Perugia agguerrito che verrà qui col coltello fra i denti per renderci la vita difficile. Ha la possibilità di cambiare sistema di gioco e noi dobbiamo essere preparati a tutto a prescindere dal risultato positivo dell’andata, frutto di una grande gara, che non deve farci assolutamente abbassare la guardia".

Sta pensando di far ricorso al turnover?

"Ho una squadra che mi permette di fare tutti i pensieri di questo mondo perché ho la fortuna di allenare tutti giocatori bravi, anche chi non parte dell’inizio. In questa competizione è fondamentale avere tutti disponibili. Non parliamo, quindi, di turn over perché metterò in campo la miglior formazione possibile. In questi due giorni vedrò chi sta meglio ma sotto il profilo della tenuta martedì abbiamo fatto bene anche perché grazie ai cambi posso far rifiatare più di un giocatore".

Giannetti e Morosini martedì al Curi non sono entrati. Può toccare a loro?

"Per me sono dei giocatori importanti. Giannetti per la professionalità che mette ad ogni allenamento, per la forza del giocatore e per l’esperienza che ha in queste competizioni. Morosini è un elemento che in determinate situazioni può essere chiamato in causa e darci una grossa mano. Bisogna valutare se dall’inizio o a partita in corsa ma potranno esserci utili".

Come sta Capello? E’ recuperabile?

"Mercoledì si è sottoposto a un esame per valutarne i tempi di recupero che non penso possano essere immediati. E’ importante averlo a disposizione, oltre che per la sua bravura, per fare alternanza in avanti".

Della Carrarese la stampa nazionale sta parlando poco. E’ deluso o è meglio proseguire a fari spenti?

"Ho riempito lo spogliatoio con tutti gli articoli nei quali la Carrarese non era nemmeno nominata, quindi per me va benissimo così".

Gianluca Bondielli