Carrarese, che beffa nel finale. Gli azzurri tengono testa al Pisa. Decisivo un pasticcio difensivo Finotto in gol alla terza occasione

PISA2CARRARESE1

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (74’ Rus), Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini (74’ Hojholt), Marin, Angori; Moreo, Tramoni (90’ Abildgaard); Lind. A disp. Nicolas, Loria, Bonfanti G., Mlakar, Arena, Bonfanti N., Sussi, Morutan, Jevsenak. All. Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Illanes, Imperiale (90’ Belloni; Bouah (46’ Oliana), Zuelli, Capezzi (46’ Cherubini), Giovane, Cicconi; Shpendi (90’ Capello), Finotto (80’ Cerri). A disp. Chiorra, Mazzi, Kovalenko, Cavion, Palmieri, Maressa, Falco. All. Calabro.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria; assistenti Margani di Latina e Arace di Lugo di Romagna; quarto ufficiale Burlando di Genova; Var Volpi di Arezzo; Avar Maresca di Napoli.

Marcatori: 22’ Canestrelli (P), 61’ Finotto (C), 87’ Caracciolo (P).

Note: spettatori 8428; angoli 8-6; ammoniti Marin, Moreo, Oliana; recupero 1’ e 4’.

PISA – La Carrarese deve recitare il "mea culpa" per aver perso in extremis un derby ben giocato e nel quale avrebbe meritato tranquillamente un pari. Fatale è risultata una "frittata" difensiva che ha procurato il "gollonzo" di Caracciolo quando il match era ormai ai titoli di coda. Fin lì poteva vincere il Pisa ma anche la Carrarese. Il pari sembrava la soluzione più ovvia. Gli azzurri hanno avuto la palla per indirizzare la partita dopo solo un minuto di gioco ma Finotto non è riuscito a sfruttare lo sciagurato retropassaggio di Canestrelli che lo ha smarcato davanti a Semper facendosi deviare il tiro a botta sicura dal portierone croato. Scampato il pericolo il Pisa ha iniziato a macinare gioco costringendo gli apuani sulla difensiva. Al 6’ un’incursione in area di Touré è stata conclusa da un tiro alto. Al 19’ Moreo dal limite ha impegnato a terra Bleve. I nerazzurri sono passati al 22’ su corner di Angori con Canestrelli che è svettato di testa insaccando sul palo opposto. Anche dopo il vantaggio il Pisa ha continuato a fare la partita ma la Carrarese si è "accesa" una seconda volta al 38’ quando su un lancio lungo Finotto ha vinto il duello a spallate con Caracciolo e si è presentato davanti a Semper, seppur in posizione decentrata. Anche stavolta il tiro dell’attaccante è stato respinto dall’estremo difensore. Dopo il secondo brivido i locali hanno sfiorato il raddoppio al 40’ su bella ripartenza di Moreo che ha innescato Tramoni su cui si è superato Bleve intercettando con la mano alzata.

Nella ripresa subito doppio cambio di Calabro che ha messo Oliana in difesa spostando Zanon in fascia e inserito Cherubini passando al 3-4-2-1. La Carrarese se ne è giovata agguantando il pari al 61’ con Finotto che ha stoppato di destro e calciato di sinistro su un bel cambio campo di Zanon. Il Pisa ha rischiato di riportarsi subito in vantaggio al 62’ ma Tramoni, liberato in area da un rimpallo, ha trovato Bleve che gli è uscito tempestivamente addoss. L’atteggiamento dei marmiferi si è mantenuto molto intraprendente. Al 70’ un sinistro ficcante di Zanon ha costretto al tuffo a terra il solto Semper. Il match è rimasto aperto sino all’87 quando un’incomprensione tra Illanes e Bleve ha spalancato la porta a Caracciolo per il più facile dei gol. Una beffa, un vero peccato. Nel finale c’è spazio anche per la traversa di Lindt, sempre di testa.

Gianluca Bondielli