Carrarese Dal Canto ci crede: "Stiamo bene, ho fiducia"

La Carrarese domani ritrova il campionato dopo 15 giorni. Ieri è tornato a parlare il tecnico.

Dal Canto, la sosta è servita?

"Recuperiamo solo Zuelli, oltre ai reduci dalle squalifiche. Belloni non è ancora a posto. Capezzi sta bene ma non da giocare. Morosini dovrebbe tornare da lunedì. Grassini ha un controllo giovedì per capire se la frattura si è rinsaldata".

Com’è iniziare l’anno a Fermo?

"La Fermana, pur essendo ultima, viene da 4 risultati utili ottenuti contro ottime squadre. Sarà un’altra partita complicata. La diversità di classifica non deve ingannare. Le partite vanno giocate sul campo per essere vinte e quello è un campo notoriamente difficile".

Dal mercato cosa si aspetta?

"Niente. Se ne occupa la società. Io penso a lavorare coi giocatori che ho e che mi vanno già benissimo. I nostri acquisti saranno i recuperi degli infortunati. Sono contento della rosa. Non vedo un problema né numerico né qualitativo. Se qualcuno vorrà andare a cercare più spazio altrove non ci opporremo (Sementa ha risolto anticipatamente il prestito tornando al Parma, ndr)".

Come si spiega i 6 gol fatti in meno rispetto all’anno scorso?

"Le annate sono tutte diverse e non ha senso confrontarle. Mi conforta il fatto che riusciamo a creare sempre occasioni da rete. E’ importante mantenere lo stesso standard di squadra del girone d’andata. Vedo il gruppo consapevole di quello che fa, sicuro e in fiducia. Il merito è dei risultati. Stiamo bene e arriviamo alla gara come meglio non potremmo".

Di Gennaro crede ancora nella vittoria del campionato...

"E’ stato... audace, ma mi piacciono i giocatori che pensano positivo. E’ dura però perché non dipende solo da noi: il Cesena dovrebbe bucare 4 gare e noi nessuna e poi fare il resto del cammino uguale. Io oggi non starei tanto lì a guardare se possiamo agguantare la Torres o il Cesena, sarebbe buono rafforzare la posizione che abbiamo che è già ottima".

Gianluca Bondielli