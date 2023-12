Carrarese Derby delicato in piena emergenza

E’ una Carrarese fortemente rimaneggiata quella che questa sera (ore 20.45) cercherà di aggiudicarsi allo stadio dei Marmi il sentito derby con la Lucchese. Il tecnico Dal Canto deve fare i conti con una lunga lista di assenti dovuti a squalifiche (Illanes, Della Latta e Panico) e infortuni (Capezzi, Grassini, Morosini, Pinto e Zuelli). Dopo la rifinitura di ieri mattina la situazione è leggermente migliorata perché il tecnico veneto è riuscito a recuperare, quanto meno per la panchina, tre giocatori. Imperiale e Belloni hanno smaltito la febbre che ha impedito loro di allenarsi nei giorni scorsi e sono tornati arruolabili con tutti i punti interrogativi del caso. Si è ripreso anche Zanon che aveva subito una botta in allenamento che per fortuna si è rivelata meno grave del previsto. Per arrivare a 20 convocati, comunque, c’è stato bisogno di attingere alla Primavera azzurra aggregando il giovane Sansaro (classe 2005).

Nonostante le tante defezioni ’l’abito’ della Carrarese rimarrà quello cucitole su misura dal ’sarto’ Dal Canto, ovvero un 3-5-2 all’insegna dell’ampiezza e del gioco sulle fasce. Al centro della difesa è previsto il rientro di Di Gennaro mentre se Imperiale non sarà in grado di partire dall’inizio è probabile che a sinistra partirà Coppolaro col giovane Cartano inserito tra i titolari sul centro destra. Anche in mediana gli uomini sono contati. Cerretelli dovrebbe venir sfruttato nel suo vecchio ruolo di centrocampista e in questo caso farebbe il play con Schiavi spostato mezzala assieme a Palmieri. A sinistra è intoccabile Cicconi mentre a destra il ballottaggio è tra Raimo e Zanon. Lo febbrato Belloni potrebbe tornare utile nell’ultimo spezzone di partita o come laterale o come interno. Davanti quasi obbligata la coppia Capello-Simeri. Le alternative in panchina sono Giannetti e Opoola che, vista la situazione, potrebbero avere finalmente minutaggio.

Da sottolineare che questa sera la Carrarese giocherà con la Curva Nord ’Lauro Perini’ vuota. Gli ultras hanno deciso di disertare la partita in segno di protesta verso gli ultimi provvedimenti della questura.

Gianluca Bondielli