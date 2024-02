Carrarese, ’dono’ ai tifosi. Biglietti a soli 5 euro in curva e in gradinata contro il Sestri Levante

Prezzi dimezzati in gradinata per il posticipo tra Carrarese e Sestri Levante in programma domenica alle ore 20.45. Il sodalizio marmifero tende la mano a i propri supporters in un momento cruciale della stagione, dando loro la possibilità di sostenere dal vivo la squadra al costo di soli 5 euro, prezzo stabilito appunto per i settori di Gradinata e di Curva Nord. Dopo i diversi appelli lanciati dal tecnico Antonio Calabro, con l’invito alla tifoseria di stringersi ancora di più attorno agli azzurri, anche la società si allinea con questa lodevole iniziativa. La Carrarese non si accontenta di difendere con le unghie il terzo posto, ma crede ancora di poter riagguantare al secondo la Torres, risalita a +7 nell’ultima giornata.

Dopo i due giorni di riposo la squadra si sta rimettendo in pari col lavoro e anche oggi, dopo quella di ieri, è prevista un’altra doppia seduta di allenamento. La rifinitura è in programma per sabato mattina. Al momento si allenano ancora a parte Grassini, Morosini e Belloni. In ottica formazione, data la squalifica di Coppolaro, la difesa sembra già fatta con di Gennaro al centro supportato ai lati da Illanes e Imperiale. A centrocampo, invece, col rientro di capitan Della Latta il tecnico di Galatina avrà più alternative. La cerniera a due potrebbe essere composta proprio dal viareggino assieme a Schiavi lasciando rifiatare Capezzi che ha dovuto giocare per necessità due gare ravvicinate dopo una lunga inattività. Nelle due sotto punte, a fianco dell’inamovibile Panico, potrebbe essere schierato il rientrante Palmieri anche se Finotto nelle due volte che ha ricoperto quel ruolo è andato bene ed ha sempre segnato.

Vinci una cena. La fanzine della Carrarese da questa settimana fa partire un simpatico concorso in collaborazione con la pizzeria La Torre dell’ex azzurro Claudio Salvetti detto il ’genio’. Chi indovinerà il risultato esatto di Carrarese-Sestri Levante e i marcatori degli azzurri (è valido anche ’autorete’) vincerà una cena per 2 persone da consumarsi alla nota pizzeria di Avenza. Il pronostico andrà effettuato soltanto attraverso post e commenti scritti sulla pagina Facebook dell’Azzurro entro un’ora prima dell’inizio della partita. Nel caso di più vincitori la cena per 2 se l’assicurerà chi ha postato per primo.

Gianluca Bondielli