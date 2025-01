Carrarese E’ ancora tempo di partenze. Falco e Cavion interessano alla Lucchese

Sfoltire la rosa. Continua a essere questo l’imperativo del calciomercato della Carrarese, come confermato dal direttore sportivo Iacopo Pasciuti in un’intervista a ’Tuttomercatoweb.com’ e come aveva a suo tempo preannunciato il presidente azzurro Manrico Gemignani. Dopo le cessioni di Davide Grassini al Lecco, di Giuseppe Panico all’Avellino e di Hjörtur Hermannsson ai greci del Volos, gli addii fra gli azzurri sembrano quindi non essere ancora finiti. Nonostante il diesse dei marmiferi non abbia fatto nomi, sul taccuino dei partenti ci sono verosimilmente Filippo Falco e Michele Cavion, entrambi ai margini del progetto.

Il fantasista salentino non è riuscito a rilanciarsi come sperato e fin qui ha racimolato solo 30 minuti in campo nel match del 26 ottobre contro il Cittadella. Su di lui negli scorsi giorni c’erano stati gli interessamenti di Casertana e Crotone, mentre nelle ultime ore s’è fatta avanti anche l’ipotesi di un prestito alla Lucchese. Gli stessi rossoneri sarebbero interessati anche all’altro possibile partente, Michele Cavion, centrocampista di proprietà del Vicenza la cui esperienza all’ombra delle Apuane appare destinata a terminare anzitempo. Per il classe 1994, finora, zero presenze all’attivo, anche a causa degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo in diverse occasioni. Per approdare al Porta Elisa, Cavion dovrebbe in primis risolvere il prestito con la Carrarese, per poi accordarsi in un secondo momento con la società toscana.

I ragazzi di Calabro, nel frattempo, continuano ad allenarsi in vista dell’attesa sfida di lunedì contro il Pisa, secondo in classifica. Nel report della doppia seduta di ieri, nella quale la squadra ha svolto esercitazioni di forza in palestra al mattino e una serie di ‘partitelle’ nel pomeriggio, il difensore Guarino "ha svolto allenamenti personalizzati". Per quanto riguarda invece la sfida contro lo Spezia, in programma allo Stadio dei Marmi domenica 19 gennaio, alle ore 17.15, la Carrarese ha annunciato di aver indetto la "Giornata azzurra" e ha precisato in una nota che per tale evento il diritto di prelazione è riservato esclusivamente agli abbonati che hanno acquistato il titolo durante la campagna abbonamenti, tra il 14 e il 20 ottobre. Gli abbonamenti acquistati dal 21 ottobre in poi restano validi senza necessità di prelazione.

Alessandro Salvetti