Europeo Under 19 femminile: Italia sfida Svezia al Morgagni

Dopo la vittoria domenica del Forlì sul Tuttocuoio (3-1), lo stadio ‘Morgagni’ riapre subito i battenti oggi (ore 15, ingresso libero) per l’ultima partita del girone di qualificazione all’Europeo Under 19 di calcio femminile, incontro nel quale l’Italia affronterà la Svezia. Nei giorni scorsi, sempre in Romagna ma a Santarcangelo, le azzurrine allenate dal toscano Nicola Matteucci hanno travolto Bielorussia (7-0) e Slovacchia (6-1), così in virtù anche dei risultati delle svedesi con le stesse avversarie (1-0 e 3-0), alle ragazze italiane per la differenza reti basterà oggi anche un pari per volare, il prossimo giugno, in Polonia, alla fase finale dell’Europeo Under 19.

Tra le giocatrici convocate anche due atlete in forza al Cesena femminile, entrambe classe 2006: il portiere Elena Belli, in prestito dall’Inter, e la fenomenale Sofia Testa, romana e in prestito dalla Roma, con la quale ha vinto lo scudetto Primavera. Con le bianconere la Testa ha già segnato 5 gol nel campionato di serie B, in questa stagione.

