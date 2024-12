Carrarese, è mancato solo il gol: contro il Brescia finisce 0-0

Brescia, 15 dicembre 2024 – Si vede solo la Carrarese al Rigamonti ed alla fine il pareggio va stretto alla squadra di Calabro che è stata l’unica a creare occasioni da rete, fallendone anche di clamorose. Al 16’ Zanon ha scaldato per la prima volta le mani di un attento Lezzerini con un tiro da fuori. Al 19’ Zuelli si è divorato il gol calciando di prima intenzione nella porta sguarnita da dentro l’area dopo un errato passaggio del portiere ma non ha inquadrato la porta. Ancora più eclatante è stato l’errore del centrocampista al 29’ quando a tu per tu con Lezzerini, smarcato da una palla filtrante perfetta di Giovane, si è fatto ipnotizzare. Nella ripresa il canovaccio non è cambiato con la Carrarese a fare la partita. In avvio Shpendi ha mancato una girata abbastanza semplice su azione d’angolo ed al 71’ Giovane si è liberato bene al tiro dal limite sfiorando il palo. A provarci, poi, è stato Schiavi che prima al 77’ ha costretto al tuffo Lazzerini su un tiro dalla lunga gittata e poi all’80’ avrebbe anche segnato da sotto misura ma con rete annullata subito per fuorigioco. Nel complesso un buon punto, ottenuto su un campo difficile e nel finale oscurato dalla nebbia, ma col rammarico di non essere riusciti a fare bottino pieno.

Tabellino

BRESCIA 0 – CARRARESE 0

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti (85’ Calvani), Adorni, Cistana; Dickmann, Bisoli, Verreth (85’ Besaggio), Corrado: Galazzi (69’ Bjarnason); Borrelli (88’ Bianchi), Moncini (69’ Juric). A disp. Andrenacci, Paghera, Muca, Bertagnoli, Olzer, Nuamah. All. Angelini.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Guarino (67’ Oliana), Imperiale; Zanon (67’ Bouah), Zuelli, Schiavi, Giovane (83’ Cherubini), Belloni; Shpendi (87’ Panico), Cerri (87’ Panico). A disp. Chiorra, Ferrara, Maressa, Capezzi, Palmieri, Falco, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Cipressa di Lecce e Monaco di Termoli; quarto ufficiale Restaldo di Ivrea; var Miele di Nola; avar Meraviglia di Pistoia.

Note: angoli 0-7; ammoniti Giovane, Bisoli, Illanes, Adorni, Imperiale, Bjarnason; recupero 1’ e 5’.