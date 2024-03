Carrarese Finotto entra e decide il match. Anche la Juve under 23 si deve arrendere

CARRARESE

1

JUVENTUS NEXT GEN

0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi (41’ Finotto), Belloni (74’ Grassini); Panico, Della Latta (84’ Zuelli); Capello (84’ Palmieri). A disp. Mazzini, Tampucci, Di Gennaro, Di Matteo, Cerretelli, Boli, Sansaro, Giannetti, Amato.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti (66’ Cerri), Salifou (66’ Palumbo), Hasa, Rouhi (84’ Turicchia); Guerra (84’ Mbangula), Anghelé (41’ Savona); Sekulov. A disp. Bonetti, Zelezny, Iocolano, Scaglia, De Jesus, Comenencia, Damiani. All. Brambilla.

Arbitro: Burlando di Genova; assistenti Picciché di Trapani e Galigani di Sondrio; quarto ufficiale Leorsini di Terni.

Marcatori: 59’ Finotto.

Note: spettatori 2174 per un incasso di 8246 euro. Espulso Stramaccioni (J) al 39’ per doppia ammonizione. Ammoniti: Illanes, Belloni, Capello, Palumbo. Recupero 2’ e 5’.

CARRARA – Vittoria di misura della Carrarese che nella ripresa sfrutta la superiorità numerica per aver ragione di una coriacea Juventus Under 23. Avvio arrembante degli apuani che nei primi 2’ vanno tre volte vicino al gol. Dopo soli 24 secondi Panico, smarcato in area, stoppa bene ma il tiro al volo è impreciso. Al 1’ sfonda a destra Zanon che centra basso per Capello il cui tiro è salvato quasi sulla linea da un difensore. L’azione prosegue e sempre Capello in area si libera e Daffara sventa in corner. Sull’angolo ancora Capello in mischia alza appena sopra la traversa. Dopo questa vampata azzurra il match si assesta e la Juventus prende coraggio. Al 15’ e al 26’ va al tiro con Sekulov ma Bleve fa buona guardia. La Carrarese torna a farsi viva al 31’ con lancio di Capello per Zanon che si presenta davanti a Daffara che respinge coi piedi. Al 35’ traversa di Panico che di testa raccoglie una sponda aerea di Della Latta su punizione di Belloni. Al 39’ Stramaccioni si becca il secondo giallo e la Juve rimane in dieci inserendo Savona dietro e togliendo Anghelé. Cambio anche nella Carrarese dove esce Schiavi per un problema muscolare ed entra Finotto con Della Latta che si abbassa in mediana. In pratica sono i due minuti del finale di primo tempo dove si è decisa la partita.

Nella ripresa gli apuani partono a spron battuto. Al 51’ Capello di testa non inquadra la porta. Al 59’, sempre di testa, la sblocca Finotto con uno stacco imperioso su cross di Panico, abile a gettarsi su un pallone in profondità. La Carrarese controlla ma fino a un certo punto. Al 77’ Bleve la salva su tiro in area del solito Sekulov e al 78’ Palumbo sotto porta alza incredibilmente la mira. All’87’ una punizione dal limite di Palmieri si stampa sulla traversa.

Gianluca Bondielli