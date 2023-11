Carrarese Galeotti nuovo responsabile del vivaio

Dopo l’addio di Zoran Gjorgiev la Carrarese ha provveduto ad una riorganizzazione interna del proprio settore giovanile nella quale spicca l’assunzione del nuovo ruolo di responsabile tecnico del vivaio azzurro da parte di Gabriele Galeotti. La scelta è finita su un profilo giovane ma già con tanta esperienza nella Carrarese che ha lasciato il proprio incarico alla guida della formazione Under 17 per assumere il nuovo. "Sono emozionato e onorato allo stesso tempo, per il grande attestato di stima riservato dalla società nei miei confronti – sono state le prime parole di Galeotti –. Ritengo che la scelta sia ricaduta sulla mia persona per il percorso e l’anzianità maturata all’interno del settore giovanile. Sono ben nove, infatti, gli anni di militanza con questi colori per i quali ho sempre provato sensazioni forti considerandomi ’uomo della Carrarese’. Alla mia età non è banale ricoprire un ruolo del genere, di responsabilità, e per la riconoscenza che provo non potrò fare altro che mettere tutto me stesso".

"Le linee guida di questa nuova fase – continua Galeotti – dovranno essere ispirate preminentemente al profilo comportamentale e degli atteggiamenti sia fuori che dentro il rettangolo verde cercando di richiedere ed ottenere forme di rispetto verso avversari, arbitri, compagni e allenatori. Successivamente, una volta creato un contesto di serenità, si procederà a sviluppare le abilità individuali, collettive, tecniche e anche tattiche all’interno di un corredo di principi e concetti di gioco chiari. Il nuovo ruolo segue logiche diverse da quelle che mi hanno ispirato da allenatore, in quanto in questo ultimo caso sei proiettato alle problematiche di campo e gestione di un numero limitato di ragazzi. Ora dovrò avere una visione di sistema in una prospettiva aggregata sempre con l’occhio rivolto a creare quelle giuste condizioni per fare emergere i nostri ragazzi. Il mio sarà una sorta di interfaccia costante con tutti i tecnici in una linea di continuità tra le varie annate e sino ad arrivare alla prima squadra in un’ottica di vasi comunicanti all’interno di quella che deve essere una grande ed unica famiglia".

La direzione societaria del settore giovanile è presieduta dal dirigente delegato-amministratore Lorenzo Cabani mentre il direttore generale è Umberto Pisano, il responsabile organizzativo Ferdinando Cucurnia e la coordinatrice del settore femminile Valentina Buttini con Luca Giulianelli in segreteria.

Gianluca Bondielli