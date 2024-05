"Carrarese Giovani trionfa 4-2 contro Ponte delle Origini: verso i playoff con autorità"

CARRARESE GIOVANI

4

PONTE DELLE ORIGINI

2

CARRARESE GIOVANI: Poli, Conti (15’ st Venturini), Biasci (30’ st Rossi), Ragonesi (34’ st Danesi), Raffo, Radicchi, Scaletti R., Mallegni, Micheli (15’ st Mattei), Nelli (15’ st Dell’Amico), Dughetti. A disp. Novarino, Agnesini, Guidi L., Papi. All. Nardini.

PONTE DELLE ORIGINI: Morelli, Franciosi, Kanté, Risolo, Lossi, Mogavero, Gattai, Vivaldi, Bonamici, Lentini, Del Pecchia. All. Frau.

Arbitro: De Rosa di Livorno.

Marcatori: 13’ pt Dughetti (C), 15’ pt Scaletti R. (C), 28’ pt Micheli (C), 33’ pt Mallegni (C), 40’ pt Bonamici (P), 4’ st Lentini (P).

CARRARA – Finisce con un trionfo la regular season della Carrarese Giovani, che si lancia verso i playoff rifilando un poker al Ponte delle Origini. Partenza a fionda dei ragazzi di Nardini che nei primi 4’ sfiorano il gol con Micheli e Conti e al 13’ lo trovano grazie a Dughetti, che sfrutta l’errore in uscita del portiere ospite. Passano 2’ e arriva anche il raddoppio con Scaletti. Il dominio dei marmiferi è totale: al 28’ il classe 2008 Micheli trasforma il rigore del 3-0, mentre al 33’ Mallegni cala il poker. Fra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, calo di concentrazione degli azzurri, con il Ponte che ne approfitta accorciando le distanze con Bonamici e Lentini, ma la rimonta pisana finisce lì.