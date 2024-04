Carrarese Ostacolo derby per la miglior terza dei gironi

Con il successo (3-0) sul Rimini e la sconfitta del Perugia a Pesaro, la Carrarese è tornata a +5 dalla quarta. Con sole due giornate ancora da disputare basta adesso un solo punto agli azzurri, saliti a quota 67, per assicurarsi il terzo posto. Ne serviranno di più, invece, per mantenere anche il titolo di miglior terza dei tre gironi. A preoccupare di più è il Vicenza con i suoi 65 punti conquistati nel girone A. I biancorossi veneti hanno dalla loro un finale di stagione non particolarmente complicato: prima la gara interna contro un Trento ottavo in classifica e dietro di 17 punti e poi la comoda trasferta ad Alessandria contro il già retrocesso fanalino di coda. Bisogna mettere nel conto che il Vicenza nei prossimi due turni possa fare bottino pieno salendo a 71 punti. In questo caso alla Carrarese ne servirebbero 4 (una vittoria e un pari) per chiudere quanto meno alla pari. A quel punto a contare sarebbe la differenza reti che al momento vede in vantaggio gli apuani (+3). Nel girone C, invece, fa meno paura il Benevento che avendo perso lunedì sera lo scontro diretto per il secondo posto ad Avellino è rimasto a 63 punti.

Il passaggio più difficile per la squadra marmifera è quello di domenica sotto l’arco di Porta Elisa. Il derby con la Lucchese resta sempre una partita dal forte impatto per la grande rivalità tra le due tifoserie. Per l’occasione il tecnico Antonio Calabro riavrà a disposizione il capitano Simone Della Latta che ha scontato il turno di squalifica. Rientro quanto mai provvidenziale visto che il viareggino potrà non solo irrobustire la mediana ma anche all’occorrenza essere arretrato in difesa dove al momento ci sono solo tre elementi disponibili. Ieri la squadra ha svolto il primo allenamento della settimana e quest’oggi è in programma un’altra seduta. Restano out per Lucca Schiavi e Coppolaro con Cerretelli da valutare.

Gianluca Bondielli