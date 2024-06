Benevento-Carrarese 2-2, gli azzurri centrano la finale. Scoppia la festa in città

Benevento, 3 giugno 2024 – La vittoria dell’andata ha fatto la differenza per la Carrarese alla quale è bastato fermare sul pareggio il Benevento per ottenere il pass per la finale playoff: la squadra di Calabro affronterà il Vicenza. Contro un avversario più quotato, costruito per vincere il campionato, la Carrarese va sotto di un gol, pareggia subito poi va nuovamente in svantaggio ma trovandosi con l’uomo in più nel finale di primo tempo. La rete di Schiavi su punizione messa a segno nella ripresa è decisiva per l’accesso alla finale.

Il Benevento tiene il possesso palla, spinge alla ricerca del gol. La Carrarese trova difficoltà nel venire fuori dalla propria metà campo, ma tiene i campani lontani dalla porta difesa da Bleve per i primi 12 minuti: Pinato serve Lanini, il cui destro impegna l’estremo difensore dei toscani. La pressione dei giallorossi diventa sempre più intensa: due angoli calciati di fila, sul secondo c’è il vantaggio. Ciciretti batte dal corner di sinistra, Lanini interviene di testa, palla leggermente deviata da Cicconi, e sfera che si insacca per l’1-0. Neanche il tempo di esultare ed ecco la risposta della Carrarese, che al primo affondo trova il pareggio. Lancio di Palmieri per Finotto che in velocità supera Meccariello (poco reattivo nella circostanza) e insacca sul primo palo.

I padroni di casa riprendono subito a macinare gioco, alla ricerca del nuovo vantaggio che arriva al 35’, grazie a una prodezza di Talia, un gran tiro dal limite dell’area che tocca sotto la traversa ed entra in porta. Conclusione vincente su servizio di Perlingieri che, spalle alla porta, protegge la sfera da tre avversari, servendo il compagno di squadra, abile a trovare la traiettoria vincente. Carrarese di nuovo sotto di un gol ma è Talia a rendere la vita complicata ai giallorossi.

Già ammonito, il centrocampista rifila una manata a Schiavi: secondo giallo ed espulsione. Con il Benevento in dieci uomini, nella ripresa la Carrarese prende coraggio alla ricerca del nuovo pareggio, provando a sfruttare gli spazi che concede la formazione campana, sbilanciata comunque in avanti. Punta sulle ripartenze la squadra ospite, con Calabro che inserisce Belloni (agisce sulla destra) e Della Latta per dare maggiore freschezza e incisività ai suoi. Ma è su calcio piazzato (21’ st) che la Carrarese rimette la sfida in equilibrio.

Gran tiro da fuori area di Nicholas Schiavi, un destro imprendibile con la palla che termina nell’angolo sul primo palo difeso da Paleari, nella circostanza esente da colpe. La conclusione è magistrale e vale il 2-2, risultato da difendere per ottenere il pass per la finale. Con oltre 20 minuti da giocare, ci si aspetterebbe l’assedio finale del Benevento, seppure con l’uomo in meno. Invece i sanniti si affidano a lanci lunghi, allontanati dalla retroguardia ospite. Con esperienza la Carrarese gestisce il risultato e conquista il pass per la finale. Può esplodere la festa in città, in particolare allo stadio dei Marmi, dove quasi mille persone si sono ritrovate davanti al maxischermo allestito per l’occasione.

Il tabellino

BENEVENTO-CARRARESE 2-2

Benevento (4-3-3) Paleari 6; Berra 6, Capellini 6, Meccariello 5, Viscardi 5.5 (24’ st Bolsius 5.5); Nardi 5.5, Talia 5, Pinato 6 (24’ st Agazzi 5.5); Ciciretti 5.5 (15’ st Improta 6), Perlingieri 6.5 (1’ st Simonetti 6), Lanini 6.5 (33’ st Marotta ng). A disp. Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Karic, Kubica, Ferrante, Rillo, Starita, Terranova, Canfora. All. Auteri 5.5

Carrarese (3-4-2-1) Bleve 6; Coppolaro 6 (41’ st Illanes ng), Di Gennaro 6, Imperiale 6; Zanon 5.5 (10’ st Belloni 6), Schiavi 7, Capezzi 6 (10’ st Della Latta 6), Cicconi 6.5; Panico 6 (41’ st Zuelli ng), Palmieri 6.5 (31’ st Morosini ng); Finotto 7. A disp. Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Capello, Boli, Di Matteo, Giannetti. All. Calabro 7

Arbitro Lovison di Padova 6.5

Note spettatori 9.500 circa. Espulso al 44’ pt Talia per somma di ammonizioni. Ammoniti Ciciretti, Zanon, Meccariello. Angoli 5-2. Recupero tempo pt 2’, st 5’

Marcatori pt 18’ Lanini, 20’ Finotto, 35’ Talia, st 21’ Schiavi