Carrarese-Pontedera 2-1, ai playoff i granata trovano il Pescara

Carrara, 28 aprile 2024 – Sarà Pescara-Pontedera il play off per la squadra di Canzi. Questo hanno deciso i risultati dell'ultima giornata di Serie C che i granata hanno chiuso perdendo 2-1 a Carrara e finendo al nono posto in classifica. I due gol della Carrarese sono arrivati negli ultimi due minuti del primo tempo, prima direttamente su angolo di Cicconi e quindi con una conclusione dalla distanza di Zuelli, mentre poco prima il Pontedera aveva colpito una traversa con Calvani (38'). Nel cuore delle ripresa la rete di Ignacchiti non è servita ad evitare l'ottava sconfitta di fila allo stadio Dei Marmi.

CARRARESE 2 PONTEDERA 1

CARRARESE (3-4-2-1) Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Zuelli (36’ st Palmieri), Schiavi (1’ st Cerretelli), Cicconi (44’ st Belloni); Panico (14’ st Giannetti), Della Latta (14’ st Morosini); Finotto. A disp: Tampucci, Mazzini, Illanes, Grassini, Capello, Boli, Capezzi. All. Calabro

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Gagliardi (12’ st Peli, 17’ st Lombardi); Cerretti (29’ st Ambrosini), Guidi (29’ st Ganz), Ignacchiti, Perretta; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp: Lewis, Busi, Martinelli, Pretato, Delpupo, Provenzano, Salvadori. All. Canzi.

Arbitro: Zago di Conegliano

Marcatori: 44’ pt Cicconi, 45’ pt Zuelli; 23’ st Ignacchiti

Note: spettatori 2.472; ammoniti Gagliardi, Schiavi; angoli 4 a 5

S.L.