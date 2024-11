Carrarese Promette spettacolo il derby col Pisa. Settimana di duro lavoro per i ragazzi di Calabro

Un giorno di riposo prima di entrare nella preparazione vera e propria al derby col Pisa. Si è conclusa ieri quella che è stata per la Carrarese una settimana atipica, senza le tensioni generate dal match del weekend ma anche caratterizzata da tanto lavoro. Mister Calabro ci ha messo dentro diverse doppie sedute e variegati allenamenti tattici. I giocatori azzurri arrivati alla sosta con un po’ di usura stanno avendo la possibilità di migliorare la propria condizione atletica. Tra questi mettiamoci anche Steven Shpendi che alla fine non è partito con la nazionale Under 21 dell’Albania per potersi riprendere definitivamente dai propri acciacchi fisici. All’appello in questi giorni sta mancando soltanto Gabriele Guarino, chiamato dal Ct Nunziata con la nazionale Under 21. Il difensore classe 2004 è rimasto in panchina nell’amichevole disputata venerdì dagli azzurrini ad Empoli contro la Francia, finita 2 a 2, e vedremo se troverà spazio, anche par-time, in quella in programma martedì al Picco di La Spezia contro i pari età l’Ucraina. Guarino tornerà a lavorare in gruppo con la Carrarese dal giorno successivo.

Per il super match col Pisa, insomma, mister Calabro dovrebbe poter sfogliare i petali dell’intera margherita. E’ logico che la sfida contro la capolista non sarà certo il banco di prova migliore per effettuare grandi cambiamenti o esperimenti. Aspettiamoci, dunque, una formazione che ricalchi in buona parte quella vista in queste ultime giornate che ha sempre mantenuto uno zoccolo duro di 6/7 giocatori con rotazioni soprattutto dalla cintola in su.

La gara di sabato allo stadio dei Marmi farà registrare sicuramente il tutto esaurito. Martedì, dopo che si sarà svolto il Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza), ne sapremo di più per quanto riguarda la capienza effettiva accordata e la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte. Il Pisa arriverà a Carrara forte dell’effetto Inzaghi che ha portato 30 punti nelle prime 13 partite, uno score mai ottenuto prima nella sua storia dal Pisa in Serie B.