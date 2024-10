Carrarese Spennati i canarini del Frosinone. Match deciso da una rete di Manuel Cicconi

FROSINONE

0

Carrarese

1

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; A.Oyono (76’ Machin), Bettella, Kalaj, Marchizza; Garritano (63’ Darboe), Cichella (76’ Sene), Gelli; Partipilo (63’ Ghedjemis), Ambrosino, Distefano (13’ Kvernadze). A disp. Sorrentino, Biraschi, Vural, J.Oyono, Szyminski, Canotto, Bracaglia. All. Vivarini.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Giovane, Capezzi (90’ Zuelli), Schiavi (76’ Palmieri), Bouah (55’ Cicconi); Cherubini (46’ Cerri), Finotto (76’ Panico). A disp. Mazzini, Guarino, Oliana, Belloni, Cavion, Zuelli, Falco, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Marcatori: 64’ Cicconi.

Note: spettatori 9.643 (8168 abbonati, 1475 biglietti di cui 215 ospiti) per un incasso di € 90.422,53; angoli 6-5; ammoniti Bouah, Oyono, Schiavi, Cichella, Palmieri; recupero 4’ e 6’.

FROSINONE – Successo storico per la Carrarese espugna per la prima volta il "Benito Stirpe" andando a prendersi a fine gara il meritato applauso dai suoi coraggiosi 215 supporters. Calabro rivede qualcosa in formazione optando per il 3-5-2 con Giovane ad irrobustire la mediana e Cherubini a supporto di Finotto. A sinistra a sorpresa c’è Bouah e non Cicconi. Il Frosinone perde in extremis Monterisi sostituito in difesa da Bettella. Partono accorti gli apuani lasciando sfogare i padroni di casa ma pungendo alla prima sortita. Al 15’ Giovane si incunea centralmente e impensierisce Cerofolini. Poco dopo Capezzi pennella lungo per Finotto che rientra e spara sul primo palo trovando Cerofolini ancora reattivo. Il Frosinone prova a fare la partita ma la Carrarese gli concede solo qualche corner e non rinuncia mai a ripartire. Al 45’ bella verticale di Schiavi per Finotto che centra per il tiro di Zanon, puntuale nell’inserimento ma non preciso nella conclusione col piede “sbagliato“. Si va al riposo senza che i canarini abbiano mai tirato in porta.

La ripresa si apre con Cherubini, impalpabile, negli spogliatoi e Cerri in campo a dare più sostanza su un campo pesante. Tutto fila liscio fino al 59’ quando Illanes trattiene platealmente Ambrosino in area. Il rigore è una mazzata per i marmiferi che fin qui non avevano rischiato nulla ma “san“ Bleve rimedia respingendo il tiro a Partipilo. Gol fallito gol subito. La regola non tradisce. Al 64’ Giovane pennella per l’inserimento in area di Cicconi che al volo batte il portiere. La Carrarese nel finale si richiude e capitalizza il vantaggio rischiando solo due volte: all’81’ sul tiro alto di Ghedjemis dall’area piccola e al 95’ sul palo colpito da Marchizza su centro di Machin e con Zanon che spazza salvando la sua porta.

Gianluca Bondielli