Carrarese Un derby chiamato felicità. Gli azzurri sbancano Lucca con Finotto

LUCCHESE (3-5-2): Chiorra; Sabbione (34’ st Fazzi), Tiritiello, Benassai; Quirini (41’ st Fedato), Tumbarello, Gucher (7’ st Disanto), Astrologo (34’ st Cangniello), Visconti; Rizzo Pinna, Yeboah. (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Djibril, Russo, Babacar, Guadagni, De Marai, Magnaghi) All. Gorgone.

CARRARESE (3-4-2-1): Breve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (41’ st Grassini), Capezzi (41’ st Schiavi), Zuelli (27’ st Della Latta), Cicconi; Finotto, Panico (27’ st Giannetti); Capello (15’ st Morosini). (A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Palmieri, Coppolaro, Belloni, Boli). All. Calabro.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Marcatori: 30’ st (rig.) Finotto.

Note: angoli 2-10. Espulsi al 31’ st. il tecnico Gorgone, e dopo il fischio finale, Disanto, entrambi per proteste. Ammoniti Tiritiello, Rizzo Pinna e Illianes; spettatori 2.536.

LUCCA – La Carrarese espugna il Porta Elisa battendo la Lucchese grazie a un calcio di rigore trasformato nel secondo tempo da Finotto. Gialloblù che si presentano al Porta Elisa con la formazione prevista, con l’unica novità quella di Minucci preferito inizialmente a Della Latta. Particolarmente toccante il minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani, il giocatore prematuramente scomparso. La differenza tecnica tra le due squadre e i 23 punti di differenza in classifica si vedono sin dalle prime battute di gioco con la Carrarese che gestisce il pallone e parte aggressiva.

La prima occasione vera e proprio arriva al 13’: Tumbarello si fa soffiare la palla dall’ex Panico che da limite dell’area di rigore ci prova ma Tiritiello lo mura. Di nuovo in avanti la formazione di Calabro al 25’. Il capitano rossonero atterra al limite dell’area, sulla destra, Capello e rimedia anche il cartellino giallo. Cicconi calcia direttamente in porta e Chiorra alza sopra la traversa. Per vedere la prima azione della Lucchese bisogna attendere il 32’ con Yeboah, che porta palla e serve Rizzo Pinna il quale passa all’indietro per Visconti che crossa al centro, dove sul secondo palo c’è Gucher, ma Bleve è bravo a smanacciare il traversone. Il primo tempo si chiude con la Carrarese in avanti: al 42’ in contropiede Zuelli di testa manda di pochissimo a lato.

Il secondo tempo si apre con la Carrarese che continua a gestire il match. Occasioni poche. Ma al 28’ gli azzurri passano meritatamente in vantaggio. Della Latta prova la conclusione di testa ma sulla sua traiettoria trova Astrologo che tocca il pallone con la mano. Il direttore di gara senza indugiare indica il dischetto del rigore e dagli undici metri Finotto batte Chiorra e regala ai suoi la vittoria. Poi infatti la Carrarese congela la partita e, anzi, potrebbe anche colpire in contropiede. Alla fine esplode la festa nello spicchio di curva occupato dagli oltre 600 tifosi apuani. La Carrarese chiude terza ma per essere la prima delle terze dei tre gironi è ancora in lotta con il Vicenza e dovrà aspettare l’esito dell’ultima giornata.

Alessia Lombardi