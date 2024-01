Carrarese, un nuovo inizio. Vis Pesaro in ascesa. Azzurri, serve l’impresa per la ’prima’ di Calabro

La Vis Pesaro paga ancora nella sua classifica il pessimo inizio di stagione, con 4 sconfitte subite nelle prime 5 gare, ma stiamo parlando di una squadra che strada facendo ha trovato una sua grande solidità. Basti dire che sin qui ha perso solo 6 partite, lo stesso numero di sconfitte della Carrarese che è quarta in classifica. I biancorossi sono maestri del pareggio. Ne hanno fatti addirittura 11 in 21 partite. La loro imbattibilità dura da ben 7 gare e sono reduci dalla vittoria di Olbia che li ha tirati fuori dalla zona playout. Bastano questi dati per capire che questo pomeriggio per la Carrarese non sarà semplice espugnare il ’Tonino Benelli’ di Pesaro. Negli ultimi 4 mesi la Vis è stata battuta soltanto dalle big Cesena e Torres. Se la Carrarese vorrà provare a rientrare sulle prime, obiettivo dichiarato dalla società anche attraverso il cambio di allenatore, dovrà obbligatoriamente imitarne il percorso.

Il difficile compito di alzare l’asticella spetta adesso ad Antonio Calabro che si è trovato nell’inedita posizione di ereditare una squadra in alta classifica ma con del potenziale ancora inespresso. Il tecnico di Galatina ha avuto a sua disposizione soltanto quattro giorni di allenamento sinora per poter incidere sul gruppo e a livello tattico ha intenzione di continuare a percorrere la strada tracciata riproponendo il modulo 3-5-2 pur con qualche accorgimento.

Gianluca Bondielli