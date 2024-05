Carrarese Una sconfitta piena di felicità. Eliminato il Perugia, azzurri nei quarti

CARRARESE

1

PERUGIA

2

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Illanes; Zanon (68’ Grassini), Schiavi (68’ Della Latta), Zuelli (77’ Cerretelli), Cicconi; Palmieri, Panico (77’ Belloni); Finotto (77’ Giannetti). A disp. Mazzini, Tampucci, Imperiale, Boli, Capezzi, Sansaro, Morosini. All. Calabro.

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Iannoni (87’ Giunti), Bartolomei, Kouan (65’ Torrasi), Lisi; Ricci (77’ Sylla), Matos (87’ Polizzi); Vazquez (65’ Seghetti). A disp. Abibi, Vulikic, Angella, Souaré, Bozzolan, Cudrig, Agosti. All. Formisano.

Arbitri: Ancora di Roma 1; assistenti Dell’Orco di Policoro e Fumarulo di Barletta; quarto ufficiale Grasso di Ariano Irpino; Var Miele di Nola e Piccinini di Forlì.

Marcatori: 23’ Lisi (P), 30’ Panico (C), 93’ Sylla (P).

Note: spettatori 3029 per un incasso 30.925 euro; angoli 2-6; ammoniti Lisi, Schiavi, Mezzoni; recupero 1’ e 3’.

CARRARA – In uno stadio tornato gremito come nei tempi migliori – più di 3mila spettatori – la Carrarese ha saputo capitalizzare il vantaggio dell’andata qualificandosi ai quarti di finale dei playoff. Gli azzurri attendono stamani di conoscere dal sorteggio quale sarà l’avversario tra Benevento, Catania, Juventus Next Gen e Vicenza.

Non è stata una gara di ’conserva’ quella degli apuani che sono partiti a spron battuto, trascinati da un gran tifo. All’11 l’urlo dello stadio dei Marmi è stato ricacciato in gola dal guardalinee che ha alzato la bandierina sul gol di Finotto. Il fuorigioco dell’attaccante, intervenuto su una respinta di Adamonis su tiro in area di Panico, è stato confermato dal Var, che in questi playoff ha fatto il suo ingresso anche in C. La Carrarese si è fatta viva anche con due tiri dal limite fuori misura di Palmieri ma è stato il Perugia a sorpresa a portarsi in vantaggio alla prima occasione. Al 23’ un innocuo tiro-cross rasoterra di Lisi è stato letto male dalla difesa marmifera. Nessuno è intervenuto e Bleve è rimasto beffato. Il vantaggio dei biancorossi, e forse anche l’illusione, è durato, però, solo 7’. Al 30’ infatti gli azzurri hanno recuperato palla a centrocampo e Finotto ha servito a centro area Panico che ha potuto stoppare e scaraventare in rete indisturbato per il tripudio dei tifosi. Un gol pesante che ha inciso sulla partita spegnendo le velleità del Perugia e che alla fine è stato decisivo. Nel finale di tempo gli umbri hanno provato a rimettere fuori la testa, anche in maniera non figurata. Bleve ha dovuto compiere due parate ordinarie su inzuccate di Vazquez e Ricci da altrettanti corner.

Nella ripresa il Perugia ha provato ad accelerare ma senza riuscirci. Solo un doppio corner in avvio ha messo un po’ in ambasce la Carrarese salvata da Bleve sulla deviazione di Dell’Orco. I ritmi si sono progressivamente abbassati ed è iniziata la girandola di sostituzioni con gli ospiti ormai rassegnati. E’ servita così solo per le statistiche la rete del successo siglata di testa dal subentrato Sylla a pochi secondi dal triplice fischio.

Gianluca Bondielli