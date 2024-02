Casalgrande, blitz d’oro: la vetta ora a -2

Si riapre il girone reggiano di Seconda categoria. La Virtus Bagnolo è sempre bestia nera della capolista Barcaccia, imponendosi come all’andata e fermandone a 6 la striscia vincente. Match-winner in ripartenza Beltrami, mentre gli ospiti centrano una traversa con Ugoletti e sprecano più volte con gli avanti Falbo e Gualtieri. Sudati blitz di misura per United Albinea e Atletico Bibbiano Canossa che accorciano a -3 dalla vetta: i gialloneri piegano il Santos 1948 grazie all’inzuccata a 10’ dal gong del fantasista Ferrante su cross di Manzini, mentre l’euro-gol da fuori del regista Ghidini (2004) fa esultare l’Abc che ringrazia il guardiano Grasselli capace di parare un penalty sul parziale di 0-0. Il baby Zaccarelli (2006) salva la Saxum United che strappa un pirotecnico (3-3) a Gualtieri sfornando l’assist il 2-2 di Gangemi e pescando il rigore trasformato da Caramanti. Cittadini avanti col gol-lampo di Fofana, poi ripreso e sorpassato dalle stoccate di Mbengue sul secondo palo e dalla punizione di Aleotti. Lotta alla pari della capolista il Gattatico, ma alla fine s’impone (1-2) la Fontanellatese con una doppia superiorità numerica (rosso ai reggiani Opoku e Balsamo): per i locali provvisorio pari dagli undici metri firmato Giordani. Riconquista l’argento la Campeginese che esulta (3-1) sul campo della Cenerentola Fc 70 stesa dalla spizzata di Davide Tondelli, dall’inserimento di Vicentini su assist di Dominguez che poi cala il tris; per i locali accorcia Aracri. Rinviato per campo impraticabile il big-match Fonta Calcio-Virtus Calerno. Undicesimo hurrà stagionale per la Virtus Mandrio corsara sulla Solarese grazie al gol-lampo di Franchini, all’inzuccata da corner nella ripresa di Previdi e alla punizione di Cappa.

In Prima categoria una rete in spaccata del neo-entrato Dirodi consegna al Casalgrande il derby esterno (2-1) col Carpineti e spinge i rossoblù a -2 dalla regina Montrombraro bloccata sul nulla di fatto a Spilamberto. In precedenza botta e risposta fra Shpijati, abile ad insaccare sul primo palo, e Zaoui, lesto ad approfittare di un buco difensivo. Un rigore del puntero Remigini firma il pari con cui la Virtus Libertas strappa un punto sul campo della regina modenese Ganaceto. Ne approfitta il Daino Santa Croce, di nuovo in piazza d’onore grazie al secco tris sulla FalkGalileo (apre Rabitti su tap-in, girata da corner di Sica e shoot di Berselli) e al nulla di fatto casalingo del Masone contro il Viadana. Una deviazione ravvicinata di Zani su tiro di Marino al 68’ fa esultare il Guastalla per il 3° hurrà di fila contro la Cenerentola Virtus Cibeno in una gara senza emozioni. Un compatto Quattro Castella si aggiudica all’inglese il derby interno col Team Traversetolo; apre il puntero Silipo che salta il portiere in uscita e insacca da posizione defilata, quindi a tempo scaduto fuga del neo-entrato Chierici che si guadagna un penalty su uscita del numero uno Spadi e dal dischetto Grendene realizza con sicurezza. In Terza categoria l’infortunio del fischietto Lassouli ferma a 6’ dal gong il big-match Casalgrandese-Vetto sul parziale di 2-1. Con un gol per tempo il Biasola espugna Ligonchio, feudo degli Amici di Davide: sblocca Tejeda innescato da Bertozzi che poi in contropiede chiude i conti. Consolida la seconda piazza nel girone B la Plaza Montecchio che esulta (3-1) in trasferta col Montebello, affossato dal double di Nicola Lusetti e dalla fuga di Busanelli.