Casalgrande passa, ma solo ai supplementari. Vendetta del Guastalla sulla Virtus Libertas

Un poker reggiano conquista le rispettive finali play-off. In Prima categoria il Casalgrande supera con un pazzo (4-2) ai supplementari il Maranello, capace di mettere anche la freccia con l’ex scandianese Nartey. Per i rossoblù aveva sbloccato da fermo Fennino, quindi double del centravanti Fontanesi con shoot al volo e tocco a porta sguarnita, oltre alla singola del baby Monti con uno spettacolare tiro entrato dopo aver toccato due volte i legni.

Vendetta a distanza di un anno per il Guastalla sulla Virtus Libertas, sorpresa in casa al 22’ dall’inzuccata di Bulgarelli su corner di Mezzana; equilibrio e pathos anche nella ripresa col doppio palo centrato da Guastalla e il pareggio sfiorato da Remigini. Gara perfetta per la Rubierese che si salva calando il poker sul San Prospero Correggio condannato alla discesa in Seconda categoria dopo 8 stagioni di Prima categoria molto spesso condotte al vertice. Sblocca di testa Parenti su cross dell’imprendibile pendolino Afzaz, poi nella ripresa double del puntero Guidetti, puntuale col tap-in dopo un’azione Iossa-Vanacore e con un’incornata, quindi poker del neo-entrato Montorsi sempre su assist di Afzaz; per i locali accorcia a tempo scaduto Berselli dagli undici metri. In Seconda categoria sfata il tabu spareggi, sempre fatali nelle ultime due annate, l’Atletico Bibbiano Canossa che chiude sul nulla di fatto con lo United Albinea dopo 131’ tirati davanti ad oltre 250 spettatori nella cornice del "Bedogni". I sogni dei gialloneri s’infrangono a 5’ dal gong sulla staffilata da fuori area del terzino Bigliardi che scheggia la traversa perdendosi sul fondo; nemmeno il rosso al 72’ per doppio giallo sventolato al mediano Artoni riesce a far saltare la perfetta organizzazione difensiva della truppa di mister Unni, ieri in completo nero, che ora avanza così alla terzo e ultimo turno da giocarsi domenica prossima in campo neutro contro una delle altre vincenti dei play-off dei 14 gironi di Seconda categoria. Stesso traguardo anche per la Campeginese che esulta in rimonta (2-1) sulla Viarolese grazie ad una pregevole doppietta di Kevin Sall: pari indovinato sfruttando una punizione battuta a sorpresa e a 2’ dal gong pregevole semirovesciata che bacia il palo prima di insaccarsi. Salvezza in carrozza per la matricola Reggio Calcio che nel ritorno dei play-out liquida lo Sporting Cavriago grazie alle doppiette di Del Giudice e di Boschiroli. Netto ko per la Virtus Mandrio al cospetto della corazzata Medolla trascinata dal bomber Boccher; per i gialloverdi accorcia nella ripresa Nappo su invito di Melis al termine comunque sopra le righe. Hurrà sofferto per il Puianello che proprio al 120’ piega la tenace Invicta Gavasseto, aggiudicandosi la finale play-off di Terza e il quasi certo immediato ritorno al piano superiore. Match-winner l’astuto folletto ex falketto Ciarlone che inventa un lob uccellando il portiere avversario uscito fuori area nel forcing. Domenica amarissima per la Montecchio pallonara anche in Terza dove la Plaza cade in casa contro il Corcagnano che sfrutta l’autorete di Leone a 20’ dal gong.

Il riepilogo degli spareggi

Prima categoria

Girone C: Virtus Libertas-Guastalla 0-1. Finale play-off: Masone-Guastalla. Play-out: San Prospero Correggio-Rubierese 1-4.

Girone D: Casalgrande-Maranello 4-2 (dts); Smile-Polinago 2-0. Finale play-off: Smile-Casalgrande.

Seconda categoria

Girone B (finale play-off): Campeginese-Viarolese 2-1.

Girone D (finale play-off): Atletico Bibbiano Canossa-United Albinea 0-0 (dts). Play-out (ritorno): Reggio Calcio-Sporting Cavriago.

Girone F (finale play-off): Medolla-Virtus Mandrio 3-1.

Terza categoria

Girone A (finale play-off): Puianello-Invicta Gavasseto 1-0 (dts).

Girone B (semifinali play-off): Cavriago-Montebello 0-1; Plaza Montecchio-Corcagnano 0-1. Finale play-off: Montebello-Corcagnano.