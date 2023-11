"Casellina: Latini e Fiani lasciano, il Presidente Bellosi annuncia novità"

Novità sulla panchina del Casellina che prende parte al campionato di Prima categoria girone D. Gli allenatori Claudio Latini e Andrea Fiani hanno rassegnato le dimissioni. Domenica scorsa il Casellina ha perso in casa 1-0 contro la capolista Reggello, dopo aver disputato una buona prestazione.

"Con dispiacere – afferma il presidente Bellosi – prendiamo atto di questa decisione. Auguriamo a Claudio e Andrea i migliori successi per il loro futuro calcistico e non solo, ringraziandoli per il lavoro svolto a Casellina. Nei prossimi giorni annunceremo la nuova guida tecnica della prima squadra".

F. Que.