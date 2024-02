Casenuove, è festa promozione. Primo successo per la Scalese

Nel campionato Uisp arriva la seconda promozione dall’A2 all’A1. Infatti, dopo la gioia dello Strettoio di settimana scorsa, è il Casenuove Gambassi che può esultare per il matematico primo posto nel girone C grazie al tris infilato alla Molinese, siglato da Velirai, Fioravanti e Robai, e approfittando della sconfitta interna del Malamantile contro lo Sciano. Nel girone di A di Serie A1 la Scalese ottiene il primo successo stagionale, una vittoria importantissima in chiave salvezza. Dopo aver segnato solamente sei reti in tutto l’arco del campionato, decide di farne altrettanti in una volta sola al malcapitato Castelnuovo che deve subirsi la prestazione sublime di Di Stefano, artefice di una tripletta.

Nel girone B di A1 importante vittoria del Montespertoli in chiave salvezza che supera in casa lo Stabbia per 3-1 grazie ai gol di Faggioli, Dahman e Paciscopi. Infine, successo significativo in chiave play-off del Montereappoli che nel girone E vince in rimonta contro il Martignana grazie ai gol segnati da Taiuti e Soloperto. Ecco tutti i risultati e le classiche.

Serie A1, Girone A. Real Isola-Gavena 0-0; Corniola-Ferruzza 0-3; Le Cerbaie-Limitese 1-0; Scalese-Castelnuovo D’Elsa 6-1; Certaldo-Vitolini 2-1; Piaggione Villanova-Sovigliana 0-0. Classifica: Ferruzza 41, Gavena e Real Isola 39; Vitolini 31; Limitese 20; Sovigliana e Le Cerbaie 19; Castelnuovo e Certaldo 18; Scalese 8, Corniola e Piaggione Villanova 7.

Girone B. Castelfiorentino-Cerreto 4-1; Fibbiana-La Serra 4-1; Casotti-Balconevisi 2-1; Computer Gross-Rosselli 1-1; Bassa-Casa Culturale 0-0; Montespertoli-Stabbia 3-1 Classifica: Casa Culturale 44; Computer Gross 31; Castelfiorentino 28; Fibbiana 28; Bassa e Rosselli 27; Casotti 18; La Serra 14, Stabbia 13; Balconevisi e Montespertoli 11; Cerreto Guidi 10.

Serie A2, Girone C. Case Nuove Gambassi-Molinese 3-0; San Pancrazio-San Casciano 2-0; Team Arcogas-Pitti Shoes 1-3; Borgano-Brusciana 1-1; Malmantile-Sciano 1-3 Classifica: Casenuove Gambassi 40; Malmantile United 33; Sciano 30, Brusciana 28; Pitti Shoes 27; San Pancrazio 20; Molinese 17; Borgano 10; San Casciano 8; Team Arcogas 5.

Girone D. Spicchiese-Massarella 1-1; Real Pavo Fiurati-Boccaccio 1-2; San Quirico-Lo Strettoio 3-6; Valdorme-Catanese 4-1; Ponte a Elsa-Ortimino 1-2. Classifica: Strettoio 41; Boccaccio 31; Valdorme 30; Massarella 24; Catenese 21; Real Pavo Furiati 17; Ortimino 15; Spicchiese 15; San Quirico 13; Ponte a Elsa 10.

Girone E. Unione Valdelsa-Mastromarco 1-3; Le Botteghe-Vinci 0-2; YBPD Unite-4 Mori 0-2; Monterappoli-Martignana 2-1 Classifica: 4 Mori 31; Martignana 26; Vinci 26; Le Botteghe 22; Monterappoli 21, Unione Valdelsa 20; Mastromarco 17; Cambiano United 14; YBPD United 1.