Casette Verdini in salvo. Potenza Picena, un piede in Prima categoria

CASETTE VERDINI

: Giachetta; Palacios, Rossini (70’ Clemenz), Perfetti, Cerquozzi, Wahi, Vecchione, Nardacchione (62’ Prosperi), Morbidelli, Giaccaglia (85’ Micheli), Ruggeri. All.: G. Santoni.

CASETTE VERDINI: Ripani; Donnari, Bordi, Kakuli, Menchi, Moschetta, Telloni (62’ E. Russo), V. Russo, Ulivello, Gentilucci (57’ Palmucci), Romanski (85’ Ciurlanti). All.: R. Lattanzi.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Il pareggio suona come una condanna per il Potenza Picena che, alla luce dei risultati, ha un piede e mezzo in Prima categoria mentre regala di fatto la salvezza al Casette Verdini. L’undici di Santoni meriterebbe la vittoria ma deve fare i conti con un super Ripani e con la sfortuna. I giallorossi approcciano bene la gara e al 6’ Giaccaglia chiama Ripani al miracolo. Nel secondo tempo sulla conclusione di Nardacchione Ripani e la traversa salvano il Casette Verdini, poi Ruggeri manca il tap-in. Al 75’ Clemenz serve Vecchione il cui tiro è deviato da Ripani in corner. Sul capovolgimento di fronte arriva l’unica occasione del Casette Verdini che grazie alla combinazione fra Emanuele Russo e Ulivello libera Romanski su cui Giachetta si salva con la punta del piede. In pieno recupero Prosperi si porta a spasso mezza difesa ma la sua conclusione si perde sul fondo a fil di palo.