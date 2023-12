Castelfidardo, la rosa in continua evoluzione: ecco Sarti ed Evangelisti, via Piazze e Coppi

Più uscite che entrate per ora nel mercato di riparazione del Castelfidardo. Il volto nuovo in casa biancoverde è quello del giovanissimo Alessio Sarti, classe 2004, portiere proveniente dalla Fc Vigor Senigallia, "un prospetto interessante" come viene definito dalla dirigenza fidardense. Domenica per lui è arrivata anche la prima convocazione, ma ha già alle spalle esperienze in serie D proprio con i rossoblu. Potrebbe essere ufficializzato a breve anche il centrocampista 2003 Alessandro Evangelisti, ex Samb, e il Castelfidardo sembra vicino anche a un attaccante moldavo. In attesa per un Sarti in entrata c’è Leonardo Elisei in uscita. Oltre al portiere salutano anche Konrad Coppi, Enrico Nacciarriti e Facundo Piazze. Tre partenze in casa biancoverde legate a situazioni differenti come spiega il dg Andrea Varoli. "Tre ottimi calciatori e ragazzi. Coppi che è un 2003 per valorizzarlo è stato ceduto in prestito all’Osimo Stazione. Il dottore Enrico Nacciarriti, per sopraggiunti impegni legati alla sua professione medica, ha dovuto salutarci perché tali impegni gli impedivano di allenarsi con regolarità nel primo pomeriggio. Facundo Piazze solo per la necessità di avere un attaccante con caratteristiche diverse". Intanto la società fidardense si è riunita giovedì al Melaluna di Castelfidardo per scambiarsi gli auguri di Natali con la presenza non solo della dirigenza, ma anche della prima squadra e della formazione allievi e juniores.