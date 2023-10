"Castelfiorentino United e River Pieve: Pareggio a Reti Bianche"

Castelfiorentino United

0

River Pieve

0

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini, Casanova, Benvenuti, Campatelli, Canali, Ballerini, Ercoli (68’ Pieracci), Borri, Ferretti (68’ Boni), Bruni T. (68’ Durante). All.: Scardigli.

RIVER PIEVE: Tozzini, Ramacciotti, Filippi, Tocci (72’ Magera), Leshi, Rossi, Fruzzetti (84’ Bosi), Cecchini, Canessa, El Hadoui, Bachini (72’ Barboni). All.: P. Fanani.

Arbitro: Bruni di Siena.

CASTELFIORENTINO - Un pareggio a reti bianche che rispecchia quanto visto. I garfagnini hanno avuto una maggior supremazia territoriale, concedendo, di fatto, nulla al Castelfiorentino che si è, a sua volta, difeso con ordine, senza, però, incidere in ripartenza. La posta in palio era già molto alta e, alla fine, entrambe hanno badato prima di tutto a non perdere. La miglior occasione per il River al 44’, con il tiro da fuori di Fruzzetti, ma Lupi è attento nel deviare sul fondo. La squadra di Fanani rischia, invece, nel finale, quando Pieracci colpisce troppo debolmente davanti a Tozzini.

Simone Cioni