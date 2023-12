"CASTELFIORENTINO UNITED: Vittoria Fondamentale in Chiave Salvezza"

castelfiorentino united

2

geotermica

0

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini, Casanova (50′ Duranti), Benvenuti (82′ Maltinti), Campatelli, Canali, Nidiaci, Viti (54′ Ercoli), Borri, Giani (84′ Bruni T.), Boumarouan (63′ Fall). All. Scardigli.

GEOTERMICA: Bettarini, Pruneti, Romeo, Spagnoli, Pavoletti, Misseri, Scottu, Landi N. (46′ Mecacci), Gadiaga (65′ Dussol), Pashja (46′ Rispoli), Zoncu (72′ Penco). All. Niccolai.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Reti: 25′ Casanova, 37′ Giani.

CASTELFIORENTINO – Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la squadra di mister Scardigli, che mette al sicuro il risultato già nel primo tempo, per poi gestire nella ripresa. Decisive le reti di Casanova e Giani.