Castellina da poker. Raddese, dura punizione. Il Serre ne fa 5 al Pievescola. Monteroni ko

Voluntas Trequanda

3

Virtus Asciano

3

TREQUANDA – Inizio pirotecnico dell’Asciano: al 3’ Marcocci insacca dalla media distanza. Non solo, ma al 12’ fallo da rigore su Daniel Barbi e ci pensa il fratello Davide a trasformarlo. La Voluntas si riprende ed al 30’ il rigore è a favore dei rossoblù: Boccini dal dischetto riapre il match. Nel finale del tempo un espulso per parte e subito prima del riposo c’è il pareggio di Dyla ed il punteggio è di 2-2. Nella ripresa al 71’ due occasioni per la Voluntas con Nandesi e Batini. All’80’ il 3-2 dei locali è firmato da Boccini. All’89’ palo dell’Asciano. Al 94’ il 3-3 grazie ad un rigore di Davide Barbi...