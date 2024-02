"Castelnuovo cerca la vittoria in trasferta contro Alleanza Giovanile: l'ora di invertire l'andamento"

Oggi, alle 15, i gialloblu di Pisciotta sono di scena a Dicomano, contro i biancoblu di Alleanza Giovanile, con l’auspicio di far vedere che le… castagne garfagnine sono più saporite di quelle del Mugello. Battute a parte, dopo le ultime traversìe e i gol subiti a tempo scaduto, è l’ora che il Castelnuovo torni a vincere anche in trasferta, cosa che manca dal 1° ottobre scorso, quando i garfagnini vinsero a Larciano per 1-0, con Papeschi che parò un rigore.

I fiorentini sono al quindicesimo posto in classifica, con 14 punti, dunque in zona play-out, con tre vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. Sul proprio terreno il curriculum è poco brillante: con una vittoria, un pareggio e sette sconfitte. Meglio fuori casa, dove Alleanza ha messo insieme dieci punti e, anche domenica scorsa, da Lamporecchio, hanno portato via un punto. Il Castelnuovo è decimo, con 26 punti, frutto di sette vittorie e cinque pareggi, insieme a sette sconfitte. Fuori casa, finora, non ha brillato: una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte.

Insomma, come detto sopra, è l’ora di invertire l’andamento anche lontano dal "Nardini". Purtroppo, oggi, ci sarà anche l’assenza per squalifica di Grassi, regista e capocannoniere della squadra, con sei reti. In compenso potrebbe esserci il ritorno in campo di Benedetti.

"Dopo i due rocamboleschi pareggi – commenta il presidente Francolino Bondi – , con i gialloblu riagguantati all’ultimo istante, credo che la squadra non solo abbia il dovere di tenere alta la guardia, ma di raddoppiare gli sforzi e capire che i risultati sono da considerare acquisiti soltanto quando l’arbitro fischia la fine".

Dino Magistrelli