Castelnuovo. Morto Bacci il magazziniere

Si terrà oggi, alle 15, in Duomo, a Castelnuovo, il funerale di Giuseppe (Beppe) Bacci (foto), lo storico magazziniere gialloblu che per tanti anni ha trascorso interi pomeriggi (e a volte serate) negli spogliatoi e nella lavanderia del "Nardini" a lavare, asciugare, piegare e mettere in ordine le divise dalla prima squadra alle giovanili, le magliette dell’amato Castelnuovo. La società gialloblu, in queste ore, dal presidente Francolino Bondi agli altri dirigenti, staff tecnico e giocatori, si è stretta idealmente e affettuosamente vicino alla moglie Carla e a tutti gli altri parenti. Numerose anche le visite degli amici all’obitorio del "Santa Croce" per l’ultimo saluto a Beppe. Condoglianze anche da parte de "La Nazione".

Dino Magistrelli