Castelnuovo sfortunato a Pietrasanta: sconfitta amara e serie di sfortune

Il Castelnuovo è stato veramente sfortunato a Pietrasanta, dove ha perso su calcio di rigore nel finale, dopo aver colpito poco prima la traversa con Tersigni. Così salta anche la zona play-off e, aggiungiamo, in negativo, gli infortuni occorsi a Benedetti e Inglese e l’espulsione a pochi minuti dalla fine di Romiti. Unica nota positiva il ritorno in campo di Gianluca Camaiani, dopo due settimane di assenza.

"E’ chiaro – commenta il presidente Francolino Bondi – che sono molto amareggiato per il risultato, ma alla squadra non ho niente da rimproverare. Anzi, mi sento soltanto di elogiarla con tutto il cuore per l’impegno e la volontà dimostrati. Ora ci restano due partite da giocare e da vincere". "Dominiamo sul campo – aggiunge il team manager Pierpaolo Pucci – le prime della classe, ma, alla fine, raccogliamo poco o nulla. E’ tanti anni che seguo il Castelnuovo, ma mai come in questo campionato ci sono andati contro gli episodi. Mi dispiace soprattutto per il nostro bravo allenatore Massimiliano Pisciotta e per il ds Alessandro Moriconi che ha allestito una grande “rosa”, in particolare dopo il mercato invernale".

"In questo momento – conclude Pucci – siamo, forse, più forti anche di Viareggio e Pietrasanta, ma nel calcio ci vuole anche fortuna e noi, quest’anno, ne abbiamo avuta poca. Un grazie, infine, ai ragazzi che danno sempre il massimo; poi un episodio fa crollare tutto".

Dino Magistrelli