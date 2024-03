"Castelnuovo trionfa 5-1 su Pievescola: Nuti e Carone protagonisti"

BERARDENGA

5

PIEVESCOLA

1

CASTELNUOVO BERARDEGNA – Il Castelnuovo torna al successo nello scontro diretto casalingo contro il fanalino di coda Pievescola. Il primo tempo è a senso unico: in avvio Nuti, già in rete all’andata con una doppietta, sblocca il match con una punizione perfetta. Altrettanto bello il raddoppio ad opera di Manganelli, 2-0. Nella ripresa segna ancora Nuti, stavolta chiudendo una azione di squadra. Il Pievescola prova a tornare in corsa con segnando con Baldoni ma non cambia la sostanza. Nel finale infatti l’attaccante di casa Carone con una doppietta chiude i giochi.