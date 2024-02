Castiglionese ancora ko. Menchetti non basta (2-1)

RONDINELLA

2

CASTIGLIONESE

1

RONDINELLA: Pecorai, Gorfini, Ricchi (81’Santini), Bartolini (49’ Minischetti), Falciani, Ciardini (67’ Cecchi), Ferrmaca, Antongiovanni, Cragno (93’ Cavedoni), Rosi, Travaglini.

All. Francini.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Meoni, Giorgi, Tacchini (46’ Falomi; 60’ Castaldo), Menchetti, Menci, Capogna (68’ Imparato), Mbounga Kameni, Turrà (20’ Viciani), Ricci, Minocci.

All. Fani.

Arbitro: Corti di Prato.

Retii: 7’ Ricchi, 26’ Menchetti, 34’ Cragno.

FIRENZE – Trasferta poco fortunata per la Castiglionese di Fani (nella foto) che allo stadio "Bozzi" incassa la seconda sconfitta di fila. Gara iniziata subito in salita per gli aretini che al 7’ subiscono il gol: la palla arriva dentro l’area per merito di Ferrmaca a vantaggio di Ricchi, quest’ultimo con un fendente indirizza verso Ubirti forse anche complice una deviazione. Al 12’ i fiorentini potrebbero raddoppiare con Antongiovanni, ma il tiro finisce fuori di poco. Risponde la Castiglionese con Turrà, la palla sorvola la traversa. Al 26’ arriva il pareggio: cross per Menchetti che è più abile di tutti, di testa deposita la sfera alle spalle di Pecorai. La Rondinella reagisce e va a segno: Cragno in anticipo sul primo palo, gira la palla in maniera prima sulla traversa e poi la sua conclusione varca la linea di porta. Nei minuti iniziali di ripresa la Rondinella è più viva. Rosi lancia Ricchi che fa partire una gran botta, la palla accarezza il palo. La Castiglionese prova a reagire. Dopo che al 75’ sul tiro di Minischetti il portiere Ubirti si supera spedendo il pallone in angolo, la Castiglionese con Menchetti non ha fortuna: il suo tiro è preda di Pecorai che impedisce il pareggio alla squadra ospite.