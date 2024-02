Castiglionese, solo un pari. La Colligiana frena Fani

castiglionese

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi (70’ Meoni), Mbounga Kameni, Menchetti, Menci R., Viciani, Capogna (75’ Tacchini), Borghesi, Ricci M., Minocci. All. Fani.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, Pierucci (83’ Barontini), De Vitis, Manganelli, Cianciolo M. (50’ Gambassi), Cicali, Polo (80’ Mugnai), Marabese, Donati. All. Chini.

Arbitro: Margherita Fioravanti di Firenze.

CASTIGLION FIORENTINO – La parola d’ordine per la Castiglionese di Roberto Fani era quella di tornare a muovere la classifica. I viola, reduci da due sconfitte consecutive contro Scandicci e Rondinella Marzocco, cercavano punti per avvicinare nuovamente il quinto posto in classifica del girone B di Eccellenza. Avversario la Colligiana, appaiata ai viola a quota 31 punti in classifica. Partono con maggiore determinazione gli ospiti anche se la prima occasione da gol arriva al 5’ ed è ad opera di Ricci che su punizione testa i riflessi di Chiarugi che respinge con i pugni. La Colligiana poco dopo maledice la pioggia che ha allentato il terreno di gioco visto che il pallone che sembrava destinato a finire in rete viene rallentato e spazzato via dalla difesa viola. Passano pochi minuti e la Castiglionese si vede annullare una rete siglata da Borghesi per un fuorigioco millimetrico. Insistono i viola con Borghesi che al 28’ manca di poco il bersaglio e sempre Borghesi al 30’ colpisce il palo con un colpo di testa.

Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Ad inizio ripresa altro intervento determinante di Chiarugi che salva su Borghesi, mentre al 57’ ci prova Ricci dalla distanza trovando un angolo. Sempre Chiarugi dice di no ai viola su punizione e al 63’ ecco l’occasione d’oro per Capogna che entra in area ma ancora Chiarugi gli dice di no. La Castiglionese insiste ma le forze iniziano a mancare e così dopo quattro minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità. La Castiglionese torna a muovere la classifica contro un avversario che vantava gli stessi punti in classifica. Uno scontro diretto chiuso sullo 0-0 che vede adesso le due formazioni lontano cinque punti dal quinto posto.