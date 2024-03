Casumaro, finalmente. Decide il gol di capitan Benini

casumaro

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Faggioli, Minarelli (84’ Guernelli), Benini, Farina, Testoni, Daniel, Franceschini, Barbieri, Nicoli (64’ Rimondi). All. Nardiello. A disp. Manfredini, Pencarelli, Bini, Borsari, Ginesi, Lazzarin, Vinci.

FELSINA: Farnè, Magli, Donvito, Satalino (70’ Dozzi), Blandamura, Zironi, Caniato (81’ Cordoni), Betti, Zaccherini (65’ Gentilini), Frau, Crisci. All. Regno. A disp. Bertocchi, Franzese, Capitani, Giugno, Figliomeni, Trombini.

Arbitro: Tamburini da Forlì.

Rete: 39’ Benini.

Amm: 61’ Nicoli, 68’ Ribello, 76’ Rimondi, 87’ Frau, 94’ Saccenti.

Con una prodezza di capitan Benini, il Casumaro ha conquistato i tre punti nella sfida contro il Felsina, nel recupero della 28esima giornata di campionato disputato ieri allo stadio ‘Marcello Merighi’. Una vittoria sudata e fortemente agognata dai rossoblù (che puntano ad uscire dalla zona play-out), contro una formazione ostica che ha creato diversi grattacapi alla retroguardia casumarese. Il primo già all’11’ con Crisci che, sugli sviluppi di una rimessa laterale, ha ricevuto palla ed è entrato in area per la conclusione, terminata a lato. E un minuto più tardi è stato Frau a rendersi pericoloso, con un tiro che è andato a stamparsi sulla parte bassa della trasversa, con la palla poi allontanata in fallo laterale.

Poi, i padroni di casa hanno iniziato a mettere pressione agli avversari: al 18’ Daniel offre un ottima palla a Franceschini che, all’altezza della linea di fondo, ha lasciato partire un tiro che ha attraversato lo specchio della porta difesa da Farnè. Quest’ultimo si è reso protagonista al 20’, quando, al termine di un’azione insistita dei rossoblù, la palla è stata recapitata fuori area a Minarelli per una conclusione potente e precisa che l’estremo difensore del Felsina ha alzato sopra la traversa. Al 34’ sono stati gli ospiti a rendersi pericolosi con Frau, ma Saccenti non si è fatto sorprendere. Cinque minuti più tardi, il Casumaro ha sbloccato il risultato con lo splendido tiro dalla distanza di Benini, andato ad infilarsi alla destra di Farnè per l’1-0. Poco più tardi hanno rischiato grosso i locali, a causa di una svista difensiva di cui Frau ha cercato di approfittare, ma il tiro dell’attaccante è andato a stamparsi sul palo alla destra di Saccenti. Nella ripresa, il Felsina ha tentato di agguantare il pareggio: l’occasione più ghiotta al 39’: sul calcio d’angolo di Crisci, Zironi, ben posizionato davanti alla porta, ha colpito di testa la palla che si è impennata sopra la traversa. Al 42’ è stato Saccenti a disinnescare il velenoso tiro di Frau, spedendolo sul fondo. Al triplice fischio è scoppiata la gioia dei rossoblù, che torneranno in campo il 3 aprile per affrontare il Fossolo.

Valerio Franzoni